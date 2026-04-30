Trauer um Kunst-Legende: Georg Baselitz ist tot

Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er verstarb im Alter von 88 Jahren in Österreich.

Georg Baselitz war einer der ganz Großen. Nun ist der Maler und Bildhauer im Alter von 88 Jahren verstorben, wie seine Galerie in Salzburg unter Verweis auf seine Familie mitteilte. Baselitz gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern. Seit 2013 lebte er in Salzburg.

Werk und Leben

Der 1938 als Hans Georg Kern geborene Georg Baselitz wurde mit seinen provokanten, expressiven Arbeiten zu einer der prägenden Figuren der Nachkriegskunst. Als Student flog er nach zwei Semestern von der Kunstuni in Berlin-Weißensee, doch das sollte seinen Werdegang und Erfolg nicht stoppen. Internationale Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine seit den späten 1960er-Jahren auf den Kopf gestellten Motive sowie Werkreihen wie die "Helden"-Bilder.

Sechs Baselitz-Riesengemälde und eine Plastik wurden 2019 an die Pinakothek in der Pinakothek der Moderne in München geschenkt. © Regina Wagner

Immer wieder sorgte er auch für Aufsehen. Etwa mit frühen skandalträchtigen Gemälden oder seiner umstrittenen Skulptur für die Biennale di Venezia 1980 – eine Holzskulptur, erinnerte an Adolf Hitler erinnerte. Baselitz behauptete sie sei inspiriert aus dem afrikanischen Kulturkreis.

Seine Werke hängen heute in bedeutenden Museen weltweit und brachten ihm zahlreiche Ehrungen, darunter den Praemium Imperiale – ein international angesehener Kunstpreis aus Japan, der seit 1989 vergeben wird.







