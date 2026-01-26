Solomun in München: Mega-Event am Königsplatz bestätigt

Der international gefeierte DJ und Produzent Solomun kommt am 30. Mai nach München und spielt ein Open-Air-Konzert auf dem Königsplatz. Erwartet werden rund 15.000 Besucher.

Es gibt nicht viele Unterhaltungskünstler, die es als Figur sogar in ein Videospiel geschafft haben. Der 1975 im damaligen Jugoslawien geborene Solomun aber wurde Teil des Videospiels Grand Theft Auto V. Nun kommt der international gefeierte DJ und Produzent nach München. Solomun spielt am 30. Mai auf dem Königsplatz.

Von 16 bis 23 Uhr verwandelt er einen der markantesten Orte der Stadt in eine außergewöhnliche Open-Air-Bühne. Erwartet werden rund 15.000 Besucherinnen und Besucher. Mit seinen charakteristischen melodischen Sets, seinen vielfach gespielten Remixen und einem Sound, der die Energie von Ibiza, die Tiefe Berlins und die Größe internationaler Festivalbühnen vereint, prägt er das Genre nachhaltig. Auf Spotify erreicht er rund 2,3 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Der Königsplatz gilt als einer der eindrucksvollsten urbanen Räume der Stadt. Seine Architektur, geprägt von klassizistischen Tempelbauten, Museen und weitläufigen Freiflächen, macht ihn zu einem Ort, an dem Geschichte, Kultur und Gegenwart auf besondere Weise zusammenkommen.

Eine Show am Völkerschlachtdenkmal

"Nach Solomuns beeindruckender Show 2024 am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig setzen wir unsere Vision fort, elektronische Musik an Orte zu bringen, an denen Geschichte und Gegenwart auf einzigartige Weise verschmelzen. Der Königsplatz in München, angelegt wie ein griechischer Tempel mitten in der Stadt, verbindet Kunst, Kultur und Moderne wie kaum ein anderer Ort. Genau diese Kulisse verdient einer der einflussreichsten elektronischen Künstler unserer Zeit, sagt Veranstalter Sebastian Kunz.

Das Konzert ist am 30. Mai auf dem Königsplatz, Tickets unter