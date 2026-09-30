RTL zeigt Bullys Live-Experiment in der Münchner Olympiahalle

Michael Bully Herbig stellte sich im September einem ungewöhnlichen Experiment: Ohne fertiges Programm trat er als alleiniger Hauptakteur in der Münchner Olympiahalle auf. Jetzt steht fest, wann die aufgezeichnete Show bei RTL zu sehen sein wird.

Ein Abend ohne festgeschriebenen Ablauf vor Tausenden Menschen: Michael Bully Herbig (58) hat sich im September auf ein für ihn ungewöhnliches Abenteuer eingelassen. Nun bringt RTL das Ergebnis auch ins lineare Fernsehen. "Bully - Leider Live! Garantiert ohne Programm" läuft am Donnerstag, 29. Oktober, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr bei RTL und ist bereits vorab bei RTL+ zu sehen.

Auslöser für den Auftritt am 10. September in der Münchner Olympiahalle war eine Wette mit "LOL"-Produzent Otto Steiner (63). Der hatte behauptet, Herbig könne die Halle selbst dann füllen, wenn er überhaupt kein fertiges Bühnenprogramm mitbringe. "Wie soll das denn gehen, soll ich das Telefonbuch vorlesen, oder was?", hatte Herbig bei der ursprünglichen Ankündigung im März gefragt. Steiner hielt dagegen und per Handschlag war die Wette besiegelt.

Eine ausverkaufte Halle - aber kein Programm

Das Experiment ging zumindest beim Ticketverkauf auf: Rund 10.000 Menschen konnten das Experiment vor Ort verfolgen - für Herbig eine völlig neue Größenordnung als Solo-Entertainer, der sonst nicht auf Live-Bühnen steht. Statt einer bis ins Detail geplanten Comedyshow setzte Herbig an dem Abend auf Improvisation, Geschichten und Musik. Was genau passieren würde, sollte dabei ausdrücklich auch für ihn selbst offenbleiben.

Für Herbig war "Leider Live!" zugleich eine Premiere. Zwar ist der Schauspieler, Regisseur und Produzent seit Jahrzehnten auf der Leinwand und im Fernsehen präsent, eine eigene Show dieser Größenordnung vor Publikum hatte er zuvor jedoch nicht bestritten. Bekannt wurde er Ende der 1990er-Jahre mit der "Bullyparade", später folgten Kinoerfolge wie "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise" und zuletzt "Das Kanu des Manitu". Seit 2021 moderiert er zudem "LOL: Last One Laughing" bei Prime Video.