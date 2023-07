Roth: Historische Strukturen in Bayreuth neu denken

Kulturstaatsministerin Claudia Roth knüpft eine stärkere Rolle des Bundes bei den Richard-Wagner-Festspielen an Reformen in Bayreuth. "Ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, dass historische Strukturen in Bayreuth mit ziemlich viel Mut und Kreativität neu gedacht werden", sagte die Grünen-Politikerin der dpa vor Eröffnung der Festspiele.

25. Juli 2023 - 15:16 Uhr | dpa

Der Teppich wird für die Eröffnung der Bayreuther Wagner-Festspiele vor dem Festspielhaus befestigt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa