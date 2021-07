Neuer Kinofilm über "Faszinosum Wagner"

Auf dem Grünen Hügel in Bayreuth dreht sich von Sonntag an wieder alles um Richard Wagner. Mit dem "Faszinosum Wagner" beschäftigt sich auch eine Dokumentation, die Ende Oktober in die Kinos kommen soll. "Bayreuth, Wagner und der Rest der Welt" heißt der Film des Musikjournalisten Axel Brüggemann, wie der Verleih am Freitag mitteilte.

23. Juli 2021 - 15:41 Uhr | dpa