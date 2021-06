Neue Spitze der Staatsoper: Ungewöhnliche Orte

Der designierte Münchner Opernintendant Serge Dorny plant für die neue Spielzeit der Bayerischen Staatsoper Aufführungen an ungewöhnlichen Orten. Als Beispiel nannte er den Olympiapark oder den Englischen Garten in München, aber auch Auftritte in anderen Städten Bayerns. Er wolle Oper in vielen Gestalten präsentieren, sagte der 59-Jährige bei der Vorstellung seiner ersten Spielzeit als Staatsintendant in München am Donnerstag, die unter dem Motto "Jeder Mensch ein König" steht.

10. Juni 2021 - 13:41 Uhr | dpa

Blick auf das Nationaltheater und die Staatsoper in München. © Marc Müller/dpa/Archivbild