Zur Audienz beim Jahrhundertkünstler Bob Dylan in München

In der ausverkauften Olympiahalle überrascht der 85-Jährige mit wunderbar klarer Stimme und Musik, die im Augenblick entsteht. Vor zwei Jahren in Nürnberg sang er so schwach wie nie in 30 Jahren. Falls das sein letztes Münchner Konzert war: Was für ein Abschied!

Wie erstaunlich dieser Abend war, wird erst in den allerletzten Sekunden vollends klar. Da stehen die begeisterten Zuschauer schon und feiern Bob Dylan für ein famoses Konzert. Während seiner gesamten Dauer war er hinter dem E-Piano gestanden und gesessen, fast regungslos - und als er nun nach den Standing Ovations die Bühne verlässt, nimmt man ihn und das gesamte Konzert nochmal anders wahr: Mit unsicheren, trippelnden, langsamen Schritten geht er zum Bühnenausgang. Und da erscheint nochmals verblüffender, welch gewaltige künstlerische Kraft dieser 85-Jährige auf die Bühne gebracht hat.

Das war nicht unbedingt zu erwarten. Viele Zuschauer des altersmäßig gemischten Publikums in der ausverkauften Olympiahalle dürften vor allem gekommen sein, um einmal oder noch einmal diesen Jahrhundertkünstler zu sehen, diesen Musiker von einzigartigem Standing: Als er vor eineinhalb Wochen - im Hoodie - Leo XIV. im Vatikan besuchte, sagten manche, Bob Dylan habe dem Papst eine Audienz gewährt. Über wen auf Gottes Erden würde man das noch sagen?

Weniger klar war hingegen die Antwort auf die Frage, wie seine Musik wohl klingen würde. Vor zwei Jahren in Nürnberg sang und spielte er so schwach wie nie in den letzten dreißig Jahren.

Vorzügliche Band

Doch in der Olympiahalle ist von Beginn an alles anders: Seine Stimme klingt wunderbar, klar und fest. Er singt voller Elan, mitunter croont er sogar, bei "I Shall Be Released" etwa, doch meist bedient sein Gesang stärker den Rhythmus als Melodien, und seine Phrasierungen bringen durchgängig Leben und Spannung in die Songs.

Seine vorzügliche Band bettet diesen Gesang aufs Beste ein, spielt zurückgenommen und leise, Schlagzeuger Anton Fig setzt mit Ausnahme von "Under The Red Sky" ausschließlich auf Besen. Die neuen virtuosen Gitarristen Julian Lage und Joel Paterson binden Dylans E-Piano-Spiel wunderbar ein, umspielen seine Motive, greifen sie auf, ergänzen sie oder verweben sie mit ihren Linien. Während das Klavier zuletzt in Nürnberg schroff und irritierend herausstach, ist es in der Olympiahalle Teil eines wohlklingenden Gesamtkunstwerks.

Wie dieses entsteht, kann das Publikum live erleben. Dylan spielt zwar Abend für Abend nahezu die gleichen Songs, doch die Musik entsteht erst im Moment und stets aufs Neue: Er spielt keine festen Arrangements, sondern entscheidet spontan, in welche Richtung er abzweigt. Schon beim Opener "Watching The River Flow" geht er nach der zweiten Strophe nicht wie sonst in den B-Teil über, sondern läutet ein Solo ein - seine vier Musiker stellen sich blitzschnell darauf ein.

Aus dem Moment geborene Kunst

Beim folgenden "Love Sick" versetzt er seine Zeilen so stark, dass sich die Musiker fragen müssen: Sind alle noch im selben Takt? Auch wann Songs zu Ende gehen, ist eine Frage der Verständigung: Bei "Not Dark Yet" ist nach der letzten Strophe unklar, ob noch ein Durchgang folgen soll. Dylan dreht den Kopf ein paar Mal kurz nach links, der Bassist und Bandleader Tony Garnier führt daraufhin die Kollegen mit einem absteigenden Lauf ins Ziel.

Bob Dylan während eines Konzerts. In München waren keine Fotografen zugelassen. © picture alliance/dpa/EFE/epa

Die Musiker müssen stets hellwach sein, um dem 85-Jährigen zu folgen - und das sind sie. Sie spulen nichts herunter, sondern hören unentwegt aufeinander: Bei "Black Rider" setzt Julian Lage zu einem kraftvollen Arpeggio an, doch als Dylan dann leise singt, bricht er wieder ab - und greift das Motiv am Ende der Strophe dezent wieder auf, damit diese rund wird. Bei ihren starken Soli lassen die Gitarristen immer wieder Raum, damit der Chef jederzeit am E-Piano etwas beisteuern kann, wenn er will.

Diese im Moment geborene Kunst entwickelt eine gewaltige Kraft und Spannung, und die steigert sich im Lauf des Abends immer mehr. Auch weil jeder Song direkt in den nächsten übergeht. Alles ist stimmig, auch das Bühnenbild wie aus einem Film noir passt zur spannungsreichen Musik: Der schlichte Vorhang ist nur unten angestrahlt, die Band steht im Halbschatten, Dylans Gesicht ist unter seinem weißen Hoodie nicht zu erkennen.

Aus der goldenen Phase

Wer aber auf die unzähligen Klassiker des stets Rätselhaften gehofft hat, wird enttäuscht. Er spielt nur sehr wenige: "It Ain’t Me Babe" klingt beschwingt und zugänglich, "Tangled Up In Blue" wird zur getragenen Ballade umgedeutet, ohne Beat und mit zwei neu gedichteten Strophen, mit "I Shall Be Released" endet das Konzert weihevoll.

Der Rest ist für Kenner, doch die kennen die meisten Songs so auch noch nicht. Manche Stücke sind musikalisch komplett neu komponiert: das groovende "Tryin’ To Get To Heaven" mit leicht sphärischen Gitarren, das getragene "High Water (For Charley Patton)", das besonders schöne "Not Dark Yet" mit neuen Harmonien oder das faszinierende "Honest With Me".

Ein Kunde mit einer Dylan-Platte, © picture alliance / dpa

In dem vormals geradlinigen Bluesrocker sind plötzlich komplexe Akkordfolgen zu hören und ein Gitarrenmotiv wie aus dem Soul der frühen Siebziger. "When I Paint My Masterpiece" groovt neuerdings in Moll, und bei dem Blues "Early Roman Kings" macht Dylan aus dem ewigen Zwölf-Takter einen, wirklich wahr, Elfeinhalb-Takter.

Kein Wort

Einige Songs aus seiner goldenen Phase um die Jahrtausendwende spielt Dylan hingegen mit demselben Feeling wie auf Platte und sie sind allesamt bezaubernd: das groovende "Love Sick", das dichte "Sugar Baby", der grandiose Blues "Million Miles". Da spielt Bob Dylan zum einzigen Mal, aber umso beherzter Mundharmonika, sein Solo euphorisiert das Publikum. Auch das fast poppige "Under The Red Sky" von 1990 ist nah am Original, Gitarrist Joel Paterson übernimmt sogar ein Slide-Gitarrenmotiv von der Platte - das hat damals Dylans Freund George Harrison gespielt.

Bob Dylan im East Room des Weißen Hauses in Washington, DC USA. © picture alliance / dpa

Auch Bob Dylan verbeugt sich mit zwei Cover-Versionen: mit "I Can Tell" vor Bo Diddley, mit dem Countrysong "I’ll Make It All Up To You" vor Jerry Lee Lewis. Und alles klingt nicht zuletzt deshalb so toll, weil der Sound glasklar ist, so gut wie bei keinem Dylan-Konzert in der Olympiahalle in den letzten dreißig Jahren.

Während des ganzen Abends spricht Bob Dylan kein Wort, aber bevor er die Bühne verlässt, geht der 85-Jährige vor sein E-Piano, stützt sich darauf ab und schaut zum Lebewohl eine Weile ins jubelnde Publikum. Wenig später begegnet man in der Olympiahalle vielen beseelten, schwärmenden, glücklichen Fans. Sollten sie, was niemand hoffen mag, soeben das letzte Münchner Konzert dieses Jahrhundertkünstlers erlebt haben - was für ein Abschied!