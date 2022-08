"Wir sehen uns 2023": Gehen Rammstein wieder auf Europa-Tour?

Die Band Rammstein hat vor Kurzem ihre Europa-Tour beendet. Doch Fans müssen offenbar nicht lange auf Konzertnachschub warten. "Danke Europa, wir sehen uns 2023", verspricht Sänger Till Lindemann auf Instagram.

Die Band Rammstein hat gerade ihre Europa-Tour beendet. Nun macht Sänger Till Lindemann (59) seinen Fans Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung. "Danke Europa, wir sehen uns 2023", schreibt der 59-Jährige , das ihn auf der Bühne samt Feuershow zeigt. Seine Follower sind aus dem Häuschen und freuen sich schon auf weitere Konzerte im nächsten Jahr.

Rammstein in den USA

Eine offizielle Tour-Ankündigung der Band fehlt bislang. sind noch keine neuen Termine für 2023 aufgelistet. Seit Mai holt die international erfolgreiche deutsche Rockband die restlichen Konzerte der großen Stadiontournee 2020/2021 nach. Nach Auftritten unter anderem in Deutschland, Frankreich und Italien geht es für die Truppe am 21. August weiter nach Kanada, bevor sie durch die USA touren. Im Herbst spielt die Band in Mexiko City.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Eigentlich sollte Till Lindemann auf dem Wacken Open Air spielen. Doch schon im Juni , dass der Sänger nicht auftreten wird. "Wie bei den Absagen von anderen Auftritten bei anderen Festivals bekannt, sind die Gründe vielfältig - meist fehlt es aber schlicht und ergreifend an erfahrenem Fachpersonal", hieß es in einer Erklärung. Das Wacken Open Air findet vom 4. bis 6. August 2022 statt.