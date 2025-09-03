Wichtige Pause: Max Herre sagt alle Konzerte mit Joy Denalane ab

Alle Auftritte von Max Herre und Joy Denalane bis Jahresende sind abgesagt. Sein Arzt hat dem Rapper und Sänger verdeutlicht, dass er sich dringend eine Pause nehmen muss.

Max Herre (52) wird mit seiner Partnerin Joy Denalane (52) in diesem Jahr wohl nicht mehr gemeinsam auftreten. Das teilt der Rapper und Sänger auf Instagram mit. Er erklärt, dass ihm sein Arzt dazu geraten habe, eine Pause einzulegen.

"Wir müssen schweren Herzens alle geplanten Max & Joy-Konzerte bis Ende diesen Jahres absagen", heißt es in einem Statement von Herre, das am 3. September unter anderem über eine Story auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde. "Leider lässt meine gesundheitliche Situation nicht zu, dass ich gemeinsam mit Joy und unserer wunderbaren Band für euch auf der Bühne stehe", schreibt er weiter.

"Um wieder zu Kräften zu kommen"

Herre erläutert weiter: "Mein Arzt hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Verfassung eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen." Für alle, die sich auf die Auftritte gefreut haben, tue es ihm "unglaublich leid". Der 52-Jährige hoffe, "im neuen Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern". Weiter bedankt Herre sich für das Verständnis der Fans und die Nachrichten, die ihm geschickt wurden. Er verabschiedet sich mit einem "Bleibt gesund!".

Bereits gekaufte Tickets können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Herre wurde einst durch die Band Freundeskreis bekannt, schon für den Song "Mit Dir" vom 1999 erschienenen Album "Esperanto" arbeiteten er und Denalane damals zusammen. Seit vielen Jahren sind die beiden - mit Unterbrechung - auch ein Paar. 2024 erschien ihr erstes gemeinsames Album "Alles Liebe".