Wer 2026 bei "Klassik am Odeonsplatz" auftritt

Klassik am Odeonsplatz im Juli 2025 mit dem BR-Symphonieorchester unter Franz Welser-Möst.

Auch 2026 bleibt Klassik am Odeonsplatz "Chefsache": Am Samstag, den 11. Juli, eröffnet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter seinem Chefdirigenten Sir Simon Rattle das Musikwochenende mit einem Programm, das ganz dem amerikanischen Komponisten George Gershwin gewidmet ist.

Als Solist ist erstmals der Pianist Kirill Gerstein zu erleben, der das Konzert für Klavier und Orchester in F-Dur spielt. Weiter erklingen an diesem Abend die Ouvertüre zu "Let ’Em Eat Cake", das von Robert Russell Bennett arrangierte Orchester-Medley "Porgy and Bess: Symphonic Picture" sowie die Tondichtung "Ein Amerikaner in Paris".

Am Sonntag, den 12. Juli, übernehmen die Münchner Philharmoniker unter ihrem designierten Chefdirigenten Lahav Shani, der schon in den letzten zwei Jahren für Begeisterung auf dem Odeonsplatz gesorgt hat. Als Solistin kehrt die gefeierte Geigerin Janine Jansen zu Klassik am Odeonsplatz zurück - mit Max Bruchs Violinkonzert Nr. 1. Eingerahmt wird das Konzert von der Ouvertüre zu Richard Wagners "Der fliegende Holländer" und Felix Mendelssohns Sinfonie Nr. 3 ("Schottische").

Lahav Shani (r), künftiger Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, mit Anne Sophie Mutter bei „Klassik am Odeonsplatz“. © picture alliance/dpa

Die Feldherrnhalle bleibt verhüllt

Aufgrund von Renovierungsarbeiten an der Feldherrnhalle wird wie bereits 2025 eine transparente Rundbogenbühne errichtet, die für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. 14.000 Besucherinnen und Besucher können die beiden Konzertabende live genießen. Seit der Premiere im Jahr 2000 begeistert Klassik am Odeonsplatz mit klassischer Musik in einzigartiger Atmosphäre, hochkarätigen Künstler:innen und dem prachtvollen Ambiente eines der schönsten Plätze Europas.

Sopranistin Anja Kampe und Dirigent Simon Rattle bei "Klassik am Odeonsplatz" © Marcus Schlaf

Das Open-Air hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt, der jedes Jahr tausende Musikfans aus aller Welt anzieht, darunter auch zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Darüber hinaus gilt Klassik am Odeonsplatz als herausragendes Kultur-Medienereignis mit reichweitenstarken Ausstrahlungen in TV, Hörfunk und per Online-Streams.

Der Vorverkauf für beide Konzert (jeweils 21 bis 129 Euro) startet am 21. November bei Münchenticket und BR Ticket