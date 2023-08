Wacken Open Air kündigt die ersten 33 Bands für 2024 an

Wer den Matsch des diesjährigen Wacken Open Air just von der Haut gewaschen hat, kann sich schon auf die kommende Ausgabe 2024 freuen - die ersten Bands stehen nun schon fest.

Nach der Schlammschlacht ist vor der Schlammschlacht - und so befinden sich unmittelbar nach dem Wacken Open Air 2023 die Planungen für die kommende Ausgabe bereits in vollem Gange. Für Wacken Nummer 33, das vom 31. Juli bis zum 3. August 2024 steigen wird, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Als große Headliner thronen die Scorpions und die schwedische Metal-Band Amon Amarth ganz oben auf dem Ankündigungsplakat. Ebenso wie die Mittelalter-Rocker von In Extremo und die Krefelder Metal-Kollegen von Blind Guardian. Weitere angekündigte Acts sind Beast in Black, Knorkator, The Warning, Primordial sowie Red Fang, um nur einige zu nennen. Wem das Line-up schon jetzt zusagt, kann sich bereits ab diesem Sonntag (6. August, 20:00 Uhr) über den Vorverkauf Karten sichern.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Hoffen auf besseres Wetter

2024 ist dann hoffentlich auch der Wettergott wieder ein Metal-Fan. Das diesjährige Wacken Open Air, das vom 2. bis zum 5. August stattfand, stand unter keinem guten Stern. Aufgrund von massiven Regengüssen und den damit verbundenen Schlammmassen vor Ort stand es zwischenzeitlich gar auf der Kippe. Kurz vor dem Startschuss musste ein vollständiger Einreisestopp verhängt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kult-Festivals habe diese Entscheidung getroffen werden müssen. Statt der im Vorfeld angekündigten 85.000 Menschen sollen es daher wohl nur rund 50.000 aufs Gelände geschafft haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie hart diese Entscheidung gefallen ist, sagte Mitgründer Thomas Jensen in einem : Er wisse nicht, was schwerer gewesen sei: Die beiden Corona-bedingten Absagen in den Jahren 2019 und 2020 oder den Leuten, die sich derzeit auf dem Weg befinden, jetzt zu sagen, dass sie nicht mehr kommen könnten. Kurz darauf wurden frustrierte Metalheads, die deswegen in die Röhre schauten, immerhin informiert: "Alle Ticketinhaber*innen, die das Festival aufgrund dessen nicht besuchen können, werden den Ticketpreis rückerstattet bekommen."