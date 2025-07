Wacken Open Air 2025: "Die Anreise läuft wie geplant"

Die Veranstalter des berühmten Metal-Festivals in Wacken haben ein Update gegeben. Bereits seit vergangenen Sonntag läuft die Anreise, die bis jetzt "wie geplant" umgesetzt werden konnte.

Am kommenden Mittwoch geht es auf den großen Bühnen los, doch einige Metalheads können es kaum abwarten und sind bereits nach Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein gereist. Dort findet das berühmte Wacken Open Air bis zum 2. August statt. Die Anreise sei in vollem Gange und laufe wie geplant, gaben die Veranstalter an diesem Montag bekannt.

Wie 2024 ist die Anreise bereits seit Sonntag möglich. "Trotz Regens lief bis zum Mittag die Ankunft der ersten Metal-Fans ohne Zwischenfälle", heißt es in der Pressemitteilung. "Dank des 2024 neu eingeführten Anreisekonzeptes und der großartigen Fans sowie Arbeit der Crew konnte die Anreise bislang wie geplant umgesetzt werden." Insgesamt werden 85.000 internationale Metal-Fans im hohen Norden erwartet. Die ersten Gäste konnten sich über Partys, kleine Konzerte und DJ-Auftritte freuen.

"Auch in diesem Jahr hat unser großartiges Team wieder ein Programm auf die Beine gestellt, auf das wir wirklich stolz sind", erklärte Festivalgründer Thomas Jensen in einem Statement. "Die Bands, das Rahmenprogramm, vor allem aber natürlich unsere Fans machen das Wacken Open Air zum schönsten Ort, den wir uns vorstellen können." Mitgründer Holger Hübner betonte: "Wir sind dankbar, bereits zum 34. Mal mit unseren Artists, den besten Fans und der besten Crew der Welt das Wacken Open Air feiern zu können."

"Das Wetter ist uns heute wohlgesonnen"

Auch melden sich die Veranstalter bei den Festivalbesuchern, die bereits schon da sind oder an diesem Montag anreisen werden: "Die erste Wackennacht ist vorbei und wir haben einen vollen Tag vor uns! Das Wetter ist uns heute wohlgesonnen - überwiegend sonnig. Wir wünschen allen, die heute unterwegs sind, eine gute Fahrt."

Bei dem Metal-Festival werden unter anderem Guns N' Roses, Machine Head, Papa Roach, Gojira, King Diamond, Within Temptation und Saltatio Mortis auftreten.

Der Regen in den vergangenen Tagen scheint bisher keine Probleme zu bereiten. 2023 mussten sich die Veranstalter dem Dauerregen geschlagen geben. Das Metal-Event stand zwischenzeitlich sogar auf der Kippe. Kurz vor dem Startschuss musste ein vollständiger Einreisestopp verhängt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kult-Festivals wurde diese Entscheidung getroffen. Statt der im Vorfeld angekündigten 85.000 Menschen sollen es daher wohl nur rund 50.000 auf das Gelände geschafft haben.