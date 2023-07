Wacken Open Air 2023: Das ist in diesem Jahr neu auf dem Festival

Das diesjährige Wacken Open Air wird härter und länger als jemals zuvor. Mit der 32. Ausgabe erstreckt sich das Hauptprogramm des Festivals erstmals über vier ganze Tage.

Das legendäre Wacken Open Air findet in diesem Jahr vom 2. bis 5. August 2023 statt - Heavy-Metal-Fans bekommen somit noch einen Tag mehr, um sich auf dem schleswig-holsteinischen Holy Ground auszutoben und ein imposantes Line-up zu genießen.

Tickets in Rekordzeit ausverkauft

Bereits im Vorfeld wurden einige Rekorde gebrochen: Nach dem Start des Vorverkaufs am 07.08.2022 waren innerhalb von nur fünf Stunden bereits alle 80.000 Tickets restlos ausverkauft. In diesem Jahr gibt es also mehr zu sehen und zu hören, als jemals zuvor - dafür waren die Tickets zum Preis von 299 Euro auch etwas kostspieliger als im vergangenen Jahr.

Metal-Legende Iron Maiden als Mega-Headliner

Zu den diesjährigen Headlinern gehören die britischen Heavy-Metal-Legenden von Iron Maiden, Megadeth, Heaven Shall Burn, Helloween und die deutsche Metal-Queen Doro (59). Mit den Dropkick Murphys, Pennywise oder den Donots sind auch diesmal wieder einige große Namen aus dem eher punkigen Lager vertreten. Insgesamt werden bei dem Festival mehr als 180 Bands und Solo-Künstler die insgesamt acht Bühnen bespielen.

Diesjähriges Wacken-Motto: Wikinger-Kultur

Wie die Festivalmacher bereits im letzten Jahr ankündigten, wird das Festival in diesem Jahr unter dem Motto "Wikinger-Kultur" stehen. 2022 waren bei einer martialischen "Schlacht" zwischen als "Wikinger" bzw. "Zombies" kostümierten Fans die nordischen Krieger als Gewinner vom Platz gegangen. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern in Wacken nicht nur Musik geboten, sondern zudem ein umfangreiches Seitenprogramm mit Spoken-Word-Performances, Schwertkämpfen, Feuer-Shows und dem beliebten "Metal-Karaoke".

Livestream: Auch vom Sofa mit dabei

Heavy-Metal-Fans ohne Ticket für das Mega-Spektakel können trotzdem wieder hautnah dabei sein - von unterwegs oder auf dem Sofa zu Hause. Die Telekom überträgt exklusiv die Konzerte der fünf größten Bühnen auf MagentaTV und . Im Anschluss stehen die Gigs auch noch als Video-on-Demand in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik zur Verfügung.

"Legend of Wacken" für die Wartezeit

Zur Einstimmung auf das legendäre Metal-Event veröffentlichten die Festival-Macher nun auch . Eine weitere Möglichkeit, sich die restliche Wartezeit noch zu versüßen, bietet die neue RTL+ Serie , in der die chaotische Anfangsgeschichte des Festivals mit Charly Hübner (50) und Manthei (49) in den Rollen der Wacken-Gründer erzählt wird.