Wacken 2025: Die wichtigsten Fakten zum Metal-Spektakel

In Wacken ist wieder Headbangen angesagt. In der Gemeinde in Schleswig-Holstein findet vom 30. Juli bis 2. August das berühmte Metal-Festival statt. Ein Überblick über das Wacken Open Air 2025.

Das Wacken Open Air (WOA) steht an. Zum 34. Mal wird eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt in der Gemeinde Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein über die Bühne gehen. Das Festival nahe Itzehoe hat eine treue Besucherschaft, sodass das Event seit September 2024 ein weiteres Mal ausverkauft ist. Alle wichtigen Infos zum Metal-Spektakel.

Gelände und Acts

1990 startete das Festival mit 800 Besuchern, mittlerweile pilgern jährlich 85.000 Metalheads nach Schleswig-Holstein. Die Gemeinde mit rund 2.000 Einwohnern ist mittlerweile bestens auf den Andrang vorbereitet und die Festivalbesucher werden ins Dorfleben und andersherum integriert.

Laut Veranstalter erstreckt sich das WOA insgesamt auf über 360 Hektar Fläche, die nicht nur die Gemeinde Wacken, sondern auch weitere Orte wie Gribbohm, Bokelrehm und Holstenniendorf ein Teil des Festival-Spektakels sein lässt. Auf dem Gelände gibt es acht Bühnen, das Holy Land mit den größten Bühnen des Festivals steht dabei im Mittelpunkt und bietet die Doppelbühne Faster & Harder.

Am Mittwoch (30. Juli) sind auf der Faster Apocalyptica oder Saltatio Mortis zu hören. Am Donnerstag (31. Juli) geht es dort mit BAP und Michael Schenker weiter. Auf der Harder sind an diesem Tag Skyline, Grave Digger und als großes Highlight Guns N' Roses zu sehen.

Am Freitag (1. August) heizen auf der Faster unter anderem Krokus oder Papa Roach ein. Auf der Harder spielen Dirkschneider oder Dimmu Borgir. Am Samstag (2. August) erwarten Within Temptation oder Machine Head die Fans vor der Faster-Bühne. Auf der Harder treten W.A.S.P., Gojira oder Die Kassierer auf.

Anreise und Camping

Das Campen ist bereits seit vergangenen Sonntag möglich und einige Besucherinnen und Besucher nahmen diese Gelegenheit wahr. Das WOA 2025 bietet wieder verschiedene Camping-Areas, wobei der Campground das zentrale Gelände ist. Für das Camping ist ein Access Pass notwendig, der passend zur Camping-Area gebucht werden muss. Für den klassischen Campground fallen dabei zusätzliche Gebühren an. Der Car Access Pass für Pkw ohne Anhänger kostet 33 Euro. Festivalbesucher mit Wohnmobilen, Vans, Autos mit Wohnwagen, Caravans, Anhänger oder Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen 66 Euro zahlen. "Die W:O:A Campground Access Passes sind limitiert und nach Anreisetagen und Routen verteilt - solange der Vorrat reicht", heißt es .

Für die Anreise muss zudem eine von drei Routen gewählt werden (Viereck, Kreis, Dreieck). Dazu wird erklärt: "Jede Route führt zu einer von drei Zufahrten zum W:O:A Campground. Du erhältst die detaillierte Routenbeschreibung einige Tage vor Anreisebeginn." Für die ausgeschilderten Tagesparkplätze ist kein Access Pass nötig. Wer öffentlich anreisen möchte, kann den kostenlosen Festival-Shuttlebus ab Itzehoe nutzen.

Tickets und Livestream

Ende September 2024 vermeldeten die Veranstalter, dass das Festival ausverkauft ist. Über des Wacken Open Airs haben Interessierte jedoch noch die Möglichkeit, Tickets zu erstehen. Gekaufte Tickets können dort zum Originalpreis weiterverkauft werden. Auf die Käufer kommt jedoch eine Bearbeitungsgebühr zur Umpersonalisierung von 25 Euro zu (reguläres Vier-Tages-Ticket im Original 333 Euro).

Wer kein Ticket ersteht oder die Reise nach Wacken nicht auf sich nehmen will, kann auf dem heimischen Sofa den Metal-Klängen lauschen. Die Telekom wird "kostenlos exklusive Livestreams für alle Musik-Fans anbieten. Sowohl live als auch auf Abruf sind ausgewählte Konzerte bei MagentaMusik und MagentaTV verfügbar."

Übrigens: Ganz so schnell wie im vergangenen Jahr gingen die diesjährigen Wacken-Eintrittskarten nicht über die Ladentheken. 2024 waren innerhalb von nur 4,5 Stunden sämtliche Tickets restlos ausverkauft und vergriffen. Dieses Mal dauerte es nach dem Vorverkaufsstart am 4. August 2024 ein paar Wochen.