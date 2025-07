"Wackelkontakt" ist der erfolgreichste Hit des ersten Halbjahrs

Erfolg für den Liedermacher Oimara: Sein Song "Wackelkontakt" ist der beliebteste Hit des ersten Halbjahrs. Der Party-Kracher stand sieben Wochen auf Platz eins.

Oimara (33) hat 2025 den erfolgreichsten Hit der ersten sechs Monate abgeliefert. Das geht aus den offiziellen deutschen Single-Halbjahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, hervor. Der Künstler stand einer Mitteilung zufolge sieben Wochen auf Platz eins und verzeichnet mit seinem Hit "Wackelkontakt" bereits über 130 Millionen Streams.

In den Single-Halbjahrescharts steht der Liedermacher demnach vor Musiker Zartmann ("Tau mich auf") und dem Duo ROSÉ & Bruno Mars ("APT."). Auf Platz vier folgt mit "Ordinary" der US-Sänger Alex Warren, seine Landsfrau Gracie Abrams erreicht Position fünf mit "That's So True".

In den Album-Charts stehen Linkin Park vor Billie Eilish

Bei den Album-Charts stehen Linkin Park im ersten Halbjahr ganz vorne. Die Band lieferte laut der Mitteilung das "mit deutlichem Abstand beliebteste Album zwischen Januar und Juni". Die Rockstars aus den USA, die derzeit durch Europa touren, meldeten sich im November 2024 mit "From Zero" zurück. Dahinter steht Billie Eilishs Album "Hit Me Hard And Soft" auf Platz zwei.

Schlagerstar Roland Kaiser schafft es mit "Marathon" auf Platz drei. "Mayhem" von Lady Gaga und "Hurry Up Tomorrow" von The Weeknd belegen dahinter die Plätze vier und fünf.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt.