Vorfreude auf neues Album: Swifties katapultieren Streams in die Höhe

Taylor Swift beweist einmal mehr, wie sehr sie den Takt im Pop-Geschäft vorgibt: Seit die Sängerin ihr neues Album ankündigt hat, gibt es einen regelrechten Ansturm auf ihre Musik.

Taylor Swift hat mit der Ankündigung ihres neuen Albums einen Ansturm auf ihre Musik ausgelöst.

Taylor Swift (35) weiß genau, wie man einen Hype auslöst. Mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl" hat die Sängerin nicht nur für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt - auch ihr bisheriger Musikkatalog erlebt seitdem einen massiven Aufschwung.

Swift inszenierte die Enthüllung in bester Pop-Dramaturgie: Zunächst deutete sie in den sozialen Medien eine neue "Era" an, gleichzeitig verkündete ihr Freund Travis Kelce (35) einen Überraschungsgast in seinem Podcast "New Heights".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Am 12. August folgte dort dann die große Enthüllung: In einem zwei Stunden langen Gespräch mit dem Footballstar und dessen Bruder Jason Kelce (37) gab Swift bekannt, dass sie im Oktober ihr neues Album "The Life of a Showgirl" veröffentlichen wird.

Ansturm auf Taylor Swifts alte Musik

Die Strategie ging auf. Während Swifties nun bis zum 3. Oktober auf das Album warten müssen, stürzten sie sich sofort auf den bisherigen Musikkatalog des Popstars. verzeichneten ihre Songs in den USA zwischen dem 12. und 14. August fast 110 Millionen On-Demand-Streams - ein Plus von 57 Prozent im Vergleich zum Zeitraum unmittelbar vor der Podcast-Ankündigung.

Einen besonderen Aufschwung erlebte demnach der Track "False God" aus dem Album "Lover" (2019). Grund dafür dürfte aber vor allem sein, dass der Song am 13. August in der neuen Episode der Amazon-Prime-Serie "The Summer I Turned Pretty" gespielt wurde. Laut der Musik-Seite stieg die Zahl der Abrufe von "False God" zwischen dem 13. und 15. August mit 1,2 Millionen Streams und damit um ganze 383 Prozent im Vergleich zum Wochenende davor.

Die Vorfreude auf "The Life of a Showgirl" zeichnet sich auch in den Pre-Orders ab: Das Album ist aktuell nach Sabrina Carpenters (26) "Man's Best Friend" das Album mit den meisten Vorbestellungen auf Spotify. Unter den zwölf Tracks ist auch eine Kollaboration der beiden Popsängerinnen.