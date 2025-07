Vor Oasis: Die spektakulärsten Band-Comebacks in der Musikgeschichte

Oasis gehen nach einer brüderlichen Versöhnung auf große Reunion-Tour. Auch diese Bands haben wieder zueinander gefunden und ein Comeback gefeiert.

Guns N' Roses (li.) und Take That haben eine Reunion gefeiert.

Der Traum aller Fans wird wahr: Die Britpop-Band Oasis feiert eine Reunion. Die Gruppe um Liam (52) und Noel Gallagher (58) wird nach dem Bruch 2009 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Welche Bands haben vor ihnen aufsehenerregende Comebacks gefeiert?

Linkin Park

Seit dem Tod ihres Sängers Chester Bennington (1976-2017) befanden sich Linkin Park auf unbestimmte Zeit in Pause. Mit einem Countdown auf ihren Social-Media-Kanälen hatten sie bei den Fans die Hoffnung geschürt, dass die Band bald zurückkehren wird. Anfang September 2024 kündigte die US-Band dann mit einem Livestream-Konzert im kalifornischen Burbank tatsächlich ihre Rückkehr an: Neben der Stammbesetzung Mike Shinoda (48), Brad Delson (47), Phoenix (48) und Joe Hahn (48) ist Emily Armstrong (39) als neue Co-Leadsängerin mit dabei. Sie ist Mitbegründerin der Band Dead Sara. Zudem spielt Colin Brittain (37) für Linkin Park am Schlagzeug.

No Doubt

Nach langer Pause haben No Doubt im April 2024 beim Coachella Festival ein umjubeltes Comeback gefeiert. Die US-Band um Gwen Stefani (55) trat zum ersten Mal seit 2015 wieder auf. Auf der Hauptbühne des Festivals im kalifornischen Indio performten sie einige ihrer bekanntesten Songs, von "Don't Speak" bis "I'm Just a Girl". No Doubt formierten sich 1986 als Coverband der britischen Ska-Legenden Madness. Gwen Stefani gehörte gemeinsam mit ihrem Bruder Eric Stefani (58) zu den Gründungsmitgliedern. Der Durchbruch gelang aber erst zehn Jahre später, als "Don't Speak" zu einem globalen Radiohit wurde. 2005 trennten sich No Doubt, 2008 kündigten die Kalifornier ein Comeback an und 2012 erschien ihr sechstes und bisher letztes Album "Push and Shove".

Genesis

Ab 2009 war es ruhig um Genesis geworden, die letzte Tour fand 2007 statt. Immer wieder gab es Comeback-Gerüchte, aus denen jedoch nichts wurde. Anfang 2020 dann die Überraschung: Phil Collins (74), Tony Banks (75) und Mike Rutherford (74) kündigten an, wieder gemeinsam auf Tour zu gehen. Die Corona-Pandemie machte der Kultband jedoch zunächst einen Strich durch die Rechnung. Das Comeback fand statt 2020 erst 2021 statt. Die Konzerte unter dem Titel "The Last Domino?" starteten im September. Im März 2022 gab die Band das Ende ihrer Live-Aktivitäten bekannt.

Guns N' Roses

Die US-Hard-Rock-Band Guns N' Roses gründete sich 1985 in Los Angeles. Die Gruppe um Axl Rose (63) feierte ihren Durchbruch 1987 mit ihrem Debütalbum "Appetite for Destruction". Mitte der 90er verließen Gitarrist Slash (59) und andere Gründungsmitglieder die Band. Axl Rose führte die Band fort, bis es zur spektakulären Reunion kam. Anfang April 2016 gaben sie ein Überraschungskonzert im Nachtclub Troubadour in Los Angeles. Axl Rose und Slash waren seit über 20 Jahren nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Zudem kam die Reunion früher als erwartet: Im Januar hatten die Hardrocker ihr Comeback für das kalifornische Coachella-Festival Mitte April angekündigt. Die Band steht bis heute auf der Bühne.

Take That

In den 1990er-Jahren gehörten sie zu den beliebtesten Boygroups: Take That feierte mit Hits wie "Relight My Fire" oder "Back for Good" Erfolge. 1995 schockte Robbie Williams (51) mit seinem Ausstieg, 1996 gaben die restlichen Mitglieder Gary Barlow (54), Howard Donald (57), Jason Orange (54) und Mark Owen (53) die Trennung der Band bekannt. 2005 dann die frohe Botschaft: Take That wollen eine Reunion feiern, allerdings ohne Robbie Williams. Es folgte das Comeback-Album "Beautiful World" und erfolgreiche Singles wie "Patience" oder "Rule the World". 2010 kehrte Robbie Williams kurzzeitig zur Band zurück. Seit 2014 gibt es die Band als Trio, nachdem Jason Orange ebenfalls ausgestiegen war.

The Police

Die englische Band The Police rund um Sänger Sting (73) formierte sich 1977 und ist für Hits wie "Roxanne" oder "Every Breath You Take" bekannt. 1983 veröffentlichte die britische New-Wave-Band ihr letztes Album "Synchronicity". Wenig später konzentrierten sich die Musiker auf Soloprojekte. Erst im Jahr 2007 folgte ein Comeback. Das Trio ging zum 30-jährigen Bandjubiläum auf Tour. Im August 2008 folgte der erneute Abschied.

Jonas Brothers

Mitte Februar 2019 hatte "Us Weekly" vermeldet, dass die Jonas Brothers sechs Jahre nach ihrer Auflösung ein Comeback planen würden. Sie hatten sich 2013 wegen "Komplikationen innerhalb der Gruppe" als Band getrennt. Ende Februar kündigten die Brüder Kevin (37), Joe (35) und Nick (32) Jonas auf ihren Social-Media-Kanälen dann ihre neue Single "Sucker" an. Dazu folgte das Album "Happiness Begins" und 2023 "The Album". 2025 feiert die Band 20. Jubiläum mit ihrer "Jonas20: Living The Dream"-Tour.

Die Ärzte

Auch in der deutschen Musiklandschaft gibt es Musiker mit turbulenten Bandgeschichten. Ihr erstes Konzert gab die Punkrock-Formation Die Ärzte 1982. Ihr kommerziell erfolgreichster Song wurde zunächst "Westerland". 1988 löste sich die Band auf. Fünf Jahre später folgte die frohe Botschaft: Schlagzeuger Bela B (62) und Sänger Farin Urlaub (61) werden zusammen mit dem Bassisten Rodrigo González (57) die Band neu gründen. Als Comeback-Album diente "Die Bestie in Menschengestalt". 2021 erschien mit "Dunkel" das bis dato letzte Studioalbum.

No Angels

Die "Popstars"-Girlgroup No Angels, derzeit bestehend aus Lucy Diakovska (49), Sandy Mölling (44), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48), feierte zum 20. Bandjubiläum nach zwölf Jahren ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Im Februar 2021 veröffentlichten sie ihre einstige Debütsingle "Daylight in Your Eyes" in einer modernisierten Version. Wenig später waren sie in Florian Silbereisens (43) "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" erstmals wieder im TV zu sehen. Inwiefern es mit dem Comeback weitergehen würde, blieb zunächst unklar. Dann jedoch kündigten die vier Bandmitglieder ein ganzes Album an. Der Longplayer "20" hielt neue Versionen alter Songs sowie vier gänzlich neue Songs bereit. Das Comeback hat sich bewährt, derzeit sind die vier auf Sommer-Tour durch Deutschland unterwegs.