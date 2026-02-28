Villa Blofeld am Isarkanal: Hinter den Kulissen der schrillsten Kultur-Location Münchens

Ein bizarres Haus an der Isar erwacht zu neuem Leben und heißt jetzt nach einem James-Bond-Bösewicht: Blofeld. Was ein Münchner Veranstalter jetzt mit ihr vorhat – zumindest für ein paar Jahre.

Von Mauern abgeschirmt, von großen Bäumen umstellt, schön eingewachsen: Verwunschen könnte diese Villa dastehen, am Isarkanal, dort, wo in Thalkirchen die Tierparkbrücke ansetzt. Aber märchenhaft wirkt sie nicht, eher wie ein postmoderner Tempel – aus Chrom, Beton und großen Glasflächen. Das Hauptquartier einer Freikirche? Oder einer futuristischen Sekte?

Nein, es war das private Herrenhaus des Klinikchefs Hans Rinecker mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche, aufgeteilt auf 14 Räume, darunter mehrere Bäder, eine Sauna und ein Pool, gebaut Ende der 80er-Jahre. Gleich nebenan hatte Hans Rinecker seine Klinik und etwas weiter am Isarkanal sein Protonen-Krebsbehandlungszentrum.

Ankleidezimmer © Mike Ross

Die Klinik ist seit zehn Jahren verkauft, das Protonenzentrum wird zu Wohnungen umgebaut - und die dreistöckige Villa, dem Kubus mit 22 mal 22 Metern Grundfläche? Die soll spätestens 2028 dem Bau von zwei Hochhäusern weichen, die neben Eigentumswohnungen auch einige Werkswohnungen für das Klinikpersonal der Isarmed-Klinik bereitstellen.

Wie eine Kulisse für einen "James Bond" in Thalkirchen

Bis dahin wird die Villa Blofeld von dem Münchner Veranstalter Otger Holleschek genutzt. Das Anwesen erinnerte ihn an eine James Bond Kulisse, weshalb Holleschek sich entschied, die Villa während der Zwischennutzung nach dem Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld zu benennen.

Seit den 90er-Jahren ist er Veranstalter großer Partys, gründete die Event-Agentur Holleschek und Schlick und ist in den Coronajahren noch Mitgesellschafter der Brauerei Giesinger geworden. Auch konzipiert Holleschek Spezialprogramme der Münchner Philharmoniker, um jüngeres Publikum für die Klassik zu gewinnen, und er hat einen Literaturwettbewerb ins Leben gerufen: Der 30. "Deutsche Kurzgeschichtenwettbewerb" wird dann seine öffentliche Lesung mit Abstimmung in der Villa Blofeld haben.

Kultur zieht ein, dann folgt der Abriss

Diesen Samstag aber gibt es erst noch eine Klassik-Party. Denn die besondere und leicht skurrile Location ist zum Zuhause für verschiedene Kulturveranstaltungen geworden. Holleschek stellt Abendveranstaltungen mit einem musikalischen Mix aus verschiedenen Genres und Stimmungen auf die Beine. Während bei der Einweihungsparty im Januar Soul, Funk, und Acidjazz den mit pinkem Teppich bezogenen Dancefloor dominierten, verwandelt sich die Stimmung am Samstag zu einem Konzert-Abend.

Holleschek hat die Räume mit Designklassikern ausgestattet. © OH

Die Konzertmeisterin der Münchner Philharmoniker, Ilona Cudek, wird mit dem Akkordeonvirtuosen Enrique Ugarte den großzügigen Salon der Villa mit Folklore bis hin zu klassischen Werken bespielen. Von den wechselnden Veranstaltungen erhofft sich Otger Holleschek, dass ein bunt gemischtes Publikum in "seinem" Retro-Glas-Palast Platz nehmen wird. Die Villa, die einst für ein hohes Maß an Exklusivität und Extravaganz stand, soll jetzt zu einem offenen Treffpunkt für Spaß und Kultur werden. Die Ticketpreise halten sich daher bewusst in einem Rahmen, der für viele finanzierbar ist.

Als ob Moshammer geplant hätte

Um der Villa ein wenig ihres Rudolph Moshammer-Protzes zu berauben und ihr mehr "funky Vibes" zu geben, wie er sagt, hat Holleschek einen großen Teil des Mobiliars ausgetauscht. Die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss sind nun mit Designklassikern des letzten Jahrhunderts bestückt: Neben der riesigen Fensterfront stehen unter anderem der berühmte Egg Pod und mehrere Bauhaus-Freischwinger. Knallrote Hände aus Acrylharz, auf denen man sitzen kann, bringen Schwung in die Edelbude aus Marmor und Glas.

Eines der Badezimmer mit Goldkugel über der Muschelwanne. © Mike Ross

Vieles davon hatte Holleschek "noch in irgendeinem Lager von früher gefunden", den Rest hat er mit viel Liebe zum Detail auf Ebay zusammengekauft. Die neuen Möbel vollenden die Villa zu einem ästhetischen Melting-Pot der Vintage-Nostalgie. Jedes Stockwerk überrascht dabei mit diversen dekadenten Details - wie ein indoor Pool unter dem Glasdach oder die durchsichtige Badewanne, die durch eine goldene "Perle" und ihren Glasdeckel an eine Muschel erinnert.

Wenn in der Villa keine Partys oder Konzerte stattfinden, vermietet Otger Holleschek das Anwesen auf Airbnb und Ferienwohnung-Direkt, um seine Mietzahlungen leisten zu können - und seine Kulturprogramme zu verwirklichen.

Veranstaltungen: Das erste Wohnzimmerkonzert am Samstag, 21 Uhr, ist ausverkauft. Infos unter: zuendeln.de

Mieten: Villa Blofeld, Am Isarkanal 42, fewo-direkt.de, ca. 1200 Euro pro Nacht