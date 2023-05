Vanessa Mai verrät: "Fans haben sich Wolkenfrei-Sound gewünscht"

Nach ihrem umjubelten Comeback als Wolkenfrei hat Pop- und Schlager-Star Vanessa Mai nun auch verraten, was sie zu ihrer Rückkehr zum Schlager-Sound bewegt hat.

Vanessa Mai hat in einem neuen Interview über ihre Gründe für die Rückkehr zum Schlager-Sound gesprochen.

Mit ihrem Ende März erschienenen Album "Hotel Tropicana" kehrte Sängerin Vanessa Mai (31) als Wolkenfrei zurück - zehn Jahre nach der Veröffentlichung der Debütsingle "Jeans, T-Shirt und Freiheit". Im Interview mit "Welt am Sonntag" ging die Erfolgssängerin auch auf die Gründe hinter ihrer Rückkehr zum Schlager-Sound ein. Mai verriet: "Die Fans haben sich diesen Wolkenfrei-Sound lange gewünscht und ich habe auch gemerkt, ich habe dazu Lust." Da die 31-Jährige "ja schon immer gemacht habe", worauf sie Lust habe, wollte sie "den Fans geben, was sie sich wünschen."

Vanessa Mai: "Hatte nie keine Lust mehr auf Schlager"

Bereits zur Veröffentlichung der ersten Vorab-Single "Uns gehört die Welt" im Februar dieses Jahres hatte die Erfolgssängerin, die in den vergangenen Jahren als Solokünstlerin Erfolge feierte, erklärt, dass die Band Wolkenfrei "immer einen Platz in meinem Herzen" gehabt habe. Doch auch das Ausprobieren anderer musikalischer Stilrichtungen - Mai nahm etwa 2021 mit Rapper Sido (42) die Single "Happy End" auf - sei für die Künstlerin wichtig gewesen.

"Ich hatte nie keine Lust mehr auf Schlager. Ich musste mit Vanessa Mai nur neue Wege gehen, um jetzt wieder mit vollem Herzen das machen zu können, was mich schon damals so glücklich machte", verriet Mai zu Beginn des Jahres in einem Statement.