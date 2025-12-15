Unser neuer Opern-Italiener heißt Jonathan Tetelman

Ist der Amerikaner der neue Pavarotti? Bei seinem Arienabend in der Isarphilharmonie trat am Ende als Überraschung noch ein weiterer Tenor auf.

Das sei der neue Kaufmann, meint eine Besucherin. Nein, der neue Pavarotti, erwiderte ihre Begleiterin. Neulich lief bei ihr seine Puccini-Platte, und ein Besuch habe ihn mit Luciano Pavarotti verwechselt. Das ist gut möglich, denn der 1988 in Chile geborene Amerikaner hat wie sein großer Vorgänger eine helle, bisweilen bläserhaft metallische Stimme, die dem baritonalen Tenor von Jonas Kaufmann maximal unähnlich ist.

Überschneidungen im Repertoire gibt es natürlich. Kaufmann singt neben Wagner ebenfalls Musik von Puccini und seiner Zeitgenossen, und im Nationaltheater sind die beiden Tenöre in "Cavalleria rusticana" und "Der Bajazzo" bei den vergangenen Opernfestspielen am gleichen Abend nacheinander aufgetreten. Auch Pavarotti hat veristische Rollen gesungen – aber erst spät, nach einer langen Reifung seiner Stimme durch die nicht ganz so massentaugliche Musik romantischer Belcanto-Komponisten.

Mit denen hält sich Tetelman nicht erst auf. Das ist sein gutes Recht. Aber kurz aufblitzende Tenor-Karrieren mit allzu früher Neigung zum Heldischen hat es immer wieder gegeben. Auch bei diesem Sänger fragt man sich, ob ein nachhaltiger Aufbau seiner Karriere seiner Stimme nicht zuträglicher wäre als ein Eilen von einem Arienabend zum nächsten.

Vor den bei Abenden dieser Art obligatorischen Macho-Arien gab es Heiliges und Scheinheiliges. Darauf stimmte die Philharmonie Baden-Baden mit einer staunenswert schläfrigen Interpretation von Georg Friedrich Händels "Ankunft der Königin von Saba" ein. Dann sang Tetelman die obskure geistliche Arie "Pieta Signore", eine Fälschung barocker Musik aus dem Geist des 19. Jahrhunderts.

Arienabend mit Uraufführung

Diese Arie wurde durch Pavarotti erst richtig berühmt. Tetelman singt sie ohne die Belcanto-Finessen ziemlich opernhaft, weltlich und geradeheraus, aber auch ohne die Drücker falscher Rührung. Ähnliche Qualitäten offenbarten sich auch beim "Panis Angelicus" von César Franck und einem "Agnus Dei" von Georges Bizet.

Vor der Pause wagte der Tetelman eine Uraufführung: Bei seinem Auftritt in Umberto Giordanos Verismo-Reißer "Fedora" in Berlin sei ihm aufgefallen, dass sich die Arie "Tutta tramonta" der Titelheldin auch auf den Text des "Ave Maria" singen lasse, weshalb er das hier nun zum ersten Mal ausprobiere.

Jonathan Tetelman. © Ben Wolf/Deutsche Grammophon

Tatsächlich, es funktioniert. Die Welt hat eine veristische Tenor-Arie mehr. Tetelman schob gleich noch den frommen Andrea-Bocelli-Hit "The Lord’s Prayer" nach. Wie auch immer: Diese von Puccini geschaffene Schmonzette als Muster einer Arie leitete perfekt zum Opern-Abschnitt über, für den Tetelman vom Frack auf einen grün schimmernden Smoking wechselte.

Auf eine kraftvolle Version von Francesco Cileas "Una solita storia" und das Heldenjammergeschrei aus Riccardo Zandonais "Giulietta e Romeo" folgte "E lucevan le stelle" aus Puccinis "Tosca". Tetelman singt derlei mit Geschmack, Schmelz und der nötigen Kraft. Dass hier eine Opernfigur in Todesangst und Verzweiflung auf die Liebe ihres Lebens zurückblickt, teilt sich nicht mit.

Ein musikalischer Siegertyp

Für Tetelman ist "E lucevan le stelle" einfach eine schöne Melodie, was bei einem Arienabend nicht zu beanstanden ist. Allerdings ist es Jonas Kaufmann durchaus gelungen, bei Arienabenden sehr unterschiedliche Figuren plastisch auf die Konzertbühne zu stellen. Das ist Tetelmans Sache nicht. Und ein wenig kalt wirkt sein Gesang auch, weshalb es eine richtige Entscheidung der Bayerischen Staatsoper ist, dem Sänger die Titelpartie in der für Februar terminierten Neuproduktion von Charles Gounods "Faust" zu besetzen, wo dieser Stimmcharakter letztendlich stilistisch passt.

Andererseits ist Tetelman ein musikalischer Siegertyp mit kraftvoller Höhe. Das macht ihm zum perfekten Interpreten von "Nessun dorma", bei dem das Publikum bereitwillig den Summchor beisteuerte. Was die Frage aufwarf: Wenn die beste aller Zugaben das offizielle Programm beendet, was wird dann die Zugabe sein?

Die Deutsche Grammophon inszeniert Jonathan Tetelman als Muster-Italiener. © Ben Wolf/Deutsche Grammophon

Zuerst schmetterte die zwischenzeitlich zu einem wackeren Opernorchester gewachsene Philharmonie Baden-Baden unter Constantine Orbelian noch den Schluss der Ouvertüre zu Rossinis "Guillaume Tell" in den Saal. Dann folgte der Pavarotti-Hit "Non discordar di me". Und "La donna e mobile" aus Verdis "Rigoletto". Bei der zweiten Strophe antwortete ihm aus dem Zuschauerraum der junge, bereits gärtnerplatz- und staatsopernerfahrene südafrikanische Tenor Levy Sekgapane.

Ein gelungener, überraschender Gag. Das Publikum riss es von den Sitzen. Ja, Tetelman ist der neue Star im italienischen Fach - zumindest in diesem Jahr und für das Münchner Publikum seit "Oper für alle" im BMW Park. Ob die Karriere so nachhaltig angelegt ist wie die von Pavarotti, das wird erst die Zeit weisen.

Tetelmans CD "The Great Puccini" bei der Deutschen Grammophon, "Faust" ab 8. Februar im Nationaltheater