Überraschung in Paris! Miley Cyrus steht mit Beyoncé auf der Bühne

Besonderer Musik-Moment in Paris: Miley Cyrus trat überraschend bei Beyoncés "Cowboy Carter"-Tour auf die Bühne und feierte mit ihr das Live-Debüt ihres Grammy-prämierten Duetts "II Most Wanted".

Was für eine Überraschung im Stade de France! Fans konnten sich am Donnerstagsabend nicht nur über einen, sondern gleich zwei Megastars auf der Bühne freuen. Miley Cyrus (32) überraschte die Menge als erste offizielle Gastperformerin bei Beyoncés (43) "Cowboy Carter"-Welttournee. Gemeinsam mit der Sängerin feierte sie das lang erwartete Live-Debüt ihres Grammy-prämierten Duetts "II Most Wanted".

Bereits am Vormittag waren in den sozialen Medien Spekulationen aufgekommen, dass Cyrus in der französischen Hauptstadt gesichtet worden war. Die 32-Jährige hielt sich für die Spotify-Veranstaltung "Billions Club Live" in Paris auf. Aufmerksame Fans sollen sie jedoch auch beim Soundcheck mit Beyoncé gesichtet haben. Was zunächst nur ein Gerücht war, wurde schließlich zur Realität, die und für tosenden Applaus sorgte. In schimmernden und glitzernden Outfits begrüßten sich die beiden Sängerinnen mit Küsschen und performten Hand in Hand.

Mit Grammy gewürdigt

"II Most Wanted" erschien im März 2024 auf Beyoncés Erfolgsalbum "Cowboy Carter" und entwickelte sich schnell zu einem der Höhepunkte der Platte. Als dritte Single ausgekoppelt, krönte der Song seine Erfolgsgeschichte mit einem Grammy für die beste Country-Duo/Gruppen-Performance.

Beyoncé befindet sich gerade auf der Zielgeraden ihrer "Cowboy Carter"-Welttournee, für die sie bereits in Los Angeles, Chicago, New Jersey und London Halt machte. Nach ihrem Paris-Aufenthalt, der am 22. Juni endet, kehrt die 43-Jährige in die USA zurück. Dort stehen noch Shows in ihrer Heimatstadt Houston, Washington D.C. und Atlanta , bevor die Tour am 26. Juli in Las Vegas ihr Ende findet.