Tyler, the Creator: Neues Album kommt am 21. Juli

Tyler, the Creator meldet sich mit einem weiteren Album zurück: "Don't Tap the Glass" erscheint überraschend am Montag, 21. Juli, und bricht erneut mit den Release-Konventionen der Musikindustrie.

Tyler, the Creator (34) hat sein nächstes Studioalbum angekündigt: Die neue Platte mit dem Titel "Don't Tap the Glass" erscheint bereits am Montag (21. Juli). Das verkündete der US-Rapper am Freitagabend während eines Konzerts im Barclays Center in Brooklyn auf der Bühne - begleitet von einer Installation, die das Artwork des Albums samt Titel zeigte.

Am Samstagmorgen folgte die offizielle Bestätigung . Im Post zu sehen sind zwei Hände mit gelben Handschuhen, die eine gläserne Vinylplatte mit dem Abbild des Rappers halten. Dazu fügte Tyler, the Creator zudem die Website zum Album, wo auch Merchprodukte erhältlich sind.

Auf seiner Website gibt es neben Merchprodukten drei "Anweisungen", die lauten: "1. Körperbewegung. Kein Stillsitzen. 2. Sprich nur in Herrlichkeit. Lass dein Gepäck zu Hause. 3. Berühre nicht das Glas."

"Don't Tap the Glass" ist bereits sein neuntes Studioalbum. Zuvor hatte der Musiker mit drei kryptischen Instagram-Posts angedeutet, dass er am 21. Juli etwas veröffentlichen würde.

Zweites Album in einem Jahr

Zuletzt veröffentlichte Tyler, the Creator im Oktober 2024 das Album "Chromakopia", auf dem unter anderem Lil Wayne, Sexyy Red, Daniel Caesar, Doechii, GloRilla, LaToiya Williams, Lola Young, Santigold, Schoolboy Q und Teezo Touchdown vertreten waren. Auch "Chromakopia" erschien an einem Montag - ein ungewöhnlicher Wochentag für Musikveröffentlichungen, da sich die Branche normalerweise für den Freitag als Standard verständigt hat.

erklärte Tyler 2023 seine Vorliebe für frühe Wochenstarts: "Ich finde, wir sollten wieder anfangen, Musik dienstags zu veröffentlichen - nicht freitags", so der Künstler. Der Grund: Während am Wochenende viele nur passiv Musik hören - auf Partys oder beim Sport -, sei unter der Woche mehr aktive Aufmerksamkeit möglich. "Ich will, dass die Leute wirklich zuhören", so Tyler.

Tyler, the Creator arbeitet auch als Schauspieler

Neben seiner Musik arbeitet Tyler, the Creator derzeit auch an seinem Debüt als Filmschauspieler: Anfang des Jahres beendete der Künstler die Dreharbeiten zu "Marty Supreme", dem neuen Film von Regisseur Josh Safdie und einem hochkarätigen Cast (unter anderem Timothée Chalamet und Gwyneth Paltrow).