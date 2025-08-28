Tumult bei Oasis-Konzert: Fans liefern sich Schlägerei im Publikum

Bei einem Konzert von Oasis brach eine Schlägerei mitten im Publikum aus. Während die meisten Fans Abstand hielten, tanzte eine Frau gelassen mitten im Getümmel.

Chaotische Szenen bei einem Oasis-Konzert: Am Wochenende eskalierte während einer Show der Britpop-Legenden in Toronto, Kanada, eine Auseinandersetzung im Publikum. Ein Reddit-User hielt die Szene mit seinem Handy fest: Mehrere Männer gerieten mitten in der Menge aneinander und lieferten sich eine Schlägerei. Einer von ihnen wurde schließlich zu Boden gestoßen.

Frau tanzt plötzlich mitten im Geschehen

Während einige Konzertbesucher das Geschehen aus sicherer Entfernung beobachteten, versuchten andere, die Prügelei zu beenden und die Beteiligten auseinanderzuhalten. Besonders skurril: Eine Frau tanzte völlig unbeeindruckt mitten im Chaos - als wäre nichts gewesen. Die Band um Liam (52) und Noel Gallagher (58) bekam von alldem offenbar nichts mit. Im Hintergrund des Clips ist der Song "Slide Away" zu hören.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Warum es zur Schlägerei kam, erklärte der Uploader nicht. "Respekt an die Frau, die angefangen hat, zwischen ihnen zu tanzen, um die Prügelei zu beenden", kommentierte er nur. "Wäre es ein Oasis-Konzert ohne eine Schlägerei mitten in der Show?", betitelte er den Beitrag. Andere User lobten die tanzende Frau für ihr ungewöhnliches Eingreifen und kritisierten das Verhalten der gewalttätigen Personen. "All das Geld auszugeben und all die Zeit zu warten, nur um das zu tun. Verrückt", schrieb etwa ein User.

Festnahmen bei Manchester-Konzerten

Chaos war auch bei den ersten Oasis-Shows in Manchester im Juli ausgebrochen. Ticketlose Fans stürmten die Absperrungen des Heaton Parks. Die Folge: Die Polizei nahm bei den beiden Konzerten insgesamt 15 Personen fest. Die Vorwürfe reichten von gefälschten Akkreditierungen bis hin zu Körperverletzung.

Ihre nächsten Reunion-Konzerte führen die Gallagher-Brüder in die USA. Am 28. August treten sie in Chicago, Illinois, auf. Bis Ende 2025 stehen auch Konzerte in Japan, Südkorea, Australien und in Südamerika an. Im September spielen sie erneut im Londoner Wembley Stadion.