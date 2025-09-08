Trotz Aerosmith-Aus: Steven Tyler rockt bei den MTV Video Music Awards

Emotionale Rückkehr: Steven Tyler ehrte bei den MTV Video Music Awards 2025 den verstorbenen Ozzy Osbourne mit einem kraftvollen Auftritt. Für den 77-Jährigen war es der erste große Bühnenauftritt seit dem Tourabschied von Aerosmith.

Dieser Moment ging allen Rockfans unter die Haut: Steven Tyler (77) kehrte am Sonntag bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in New York auf die ganz große Bühne zurück. Gemeinsam mit dem Aerosmith-Gitarristen Joe Perry (74) sowie den Musikern Yungblud (28) und Nuno Bettencourt (58) ehrte der Aerosmith-Frontmann den verstorbenen Ozzy Osbourne (1948-2025) mit einer .

Die Hommage an den Black-Sabbath-Sänger wurde von Sohn Jack Osbourne (39) und dessen Familie eingeleitet. Auf der Bühne übernahm der britische Sänger Yungblud zunächst das Mikrofon und performte den Hit "Crazy Train", bevor er mit "Changes" fortfuhr. Den emotionalen Höhepunkt bildete das gemeinsame Duett von Tyler und Yungblud zu "Mama, I'm Coming Home", begleitet von Joe Perry an der Gitarre.

Erste große Performance seit dem Aerosmith-Aus

Für Tyler bedeutete der Auftritt eine besondere Rückkehr ins Rampenlicht. Nachdem Aerosmith im August 2024 das Ende ihrer Tournee-Laufbahn verkündet hatte, war es seine erste große Performance auf einer Award-Show. Der Grund für das endgültige Tourende: eine schwere Stimmbandverletzung des 77-Jährigen.

Wie Gitarrist Joe Perry damals dem Bostoner Radiosender "WBUR" verriet, habe Tyler kein Interesse mehr an Tourneen. "Ich verbringe viel Zeit mit Steven und er will einfach nicht mehr touren und kann auch nicht touren. Das ist hart", erklärte Perry. Der Musiker räumte ein, dass es möglicherweise noch eine letzte Aerosmith-Show geben könnte, eventuell im Rahmen einer Dokumentation.

Ozzy Osbourne starb zwei Wochen nach seinem Abschiedskonzert

Die Tribute-Performance gewann zusätzliche Bedeutung durch die tragischen Umstände von Osbournes Tod. Der "Prince of Darkness" war nur etwas mehr als zwei Wochen nach seinem finalen Konzert in Birmingham im Juli verstorben. Tyler, Yungblud und Bettencourt hatten alle an diesem letzten Auftritt des Black-Sabbath-Sängers teilgenommen.

Die Band Aerosmith hatte nach Osbournes Tod veröffentlicht: "Wir sind untröstlich über den Tod unseres Rock-Bruders, Ozzy Osbourne. Eine Stimme, die die Musik für immer verändert hat." Weiter hieß es: "Von Black Sabbath bis zu seiner Soloarbeit definierte Ozzy neu, was es bedeutet, heavy zu sein. Er tat das alles mit Herz, Mut und diesem wilden Geist, den nur er mitbringen konnte."

Vorsichtige Rückkehr zur Bühne

Bereits im Februar hatte Tyler bei seiner "Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party" in Los Angeles wieder einige wenige Lieder performt. Trotz dieser vorsichtigen Rückkehr zur Bühne soll laut Insidern die grundsätzliche Tour-Rente jedoch weiterhin Bestand haben.