Treten die Spice Girls 2024 beim Glastonbury-Festival auf?

Heißes Gerücht aus Großbritannien: Die Spice Girls sollen zum 30. Jubiläum eine Reunion mit einem ganz besonderen Auftritt planen. Auch Victoria Beckham soll mit dabei sein.

Im nächsten Jahr feiern die Spice Girls ihr 30. Jubiläum. Angeblich laufen hinter den Kulissen Pläne, dass die Gruppe dann erstmals seit 2012 wieder zu fünft auf der Bühne stehen wird - inklusive Victoria Beckham (49). Wie weiter berichtet, ist ein ganz besonderer Höhepunkt geplant: ein Auftritt beim Glastonbury-Festival.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Victoria Beckham soll sich seit Langem endlich wieder beteiligen

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Spekulation über eine Reunion mit allen Mitgliedern gegeben. Zuletzt standen die Spice Girls, die in den 90er Jahren ihre größten Erfolge hatten, 2012 zu fünft auf der Bühne. Damals hatten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London ein Medley ihrer Hits zum Besten gegeben. Wie "The Sun" nun erfahren haben will, gibt es seit sechs Monaten Gespräche für ein Fünfer-Comeback. Emma Bunton (47), Geri Horner (50), Melanie Brown (48) und Melanie Chisholm (49) hätten sich bereits auf Tourdaten im Jahr 2024 geeinigt. Victoria Beckham, die in den vergangenen Jahren nicht mehr mit der Gruppe aufgetreten ist, habe ebenfalls "Ideen auf den Tisch" gebracht.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Demnach erwäge die einstige Girlgroup einen Auftritt auf der berühmten Pyramid-Bühne in Glastonbury. Die Zeitung zitiert eine Quelle mit den Worten: "In den letzten Jahren waren die Spice Girls immer nur zu viert, aber zum ersten Mal seit langer Zeit beteiligt sich Victoria jetzt und freut sich, ein bahnbrechendes 30-jähriges Bestehen zu feiern." Weiter heißt es: "Es wird keine neue Musik geben und Victoria ist fest davon überzeugt, dass sie nicht live auftreten möchte, es sei denn, es ergibt sich eine unglaublich aufregende einmalige Gelegenheit. Die Gruppe war in Gesprächen, um bei Glastonbury als Headliner auftreten zu können, und dies würde zu Victorias 'cooler' Ästhetik passen." Mel C heizte die Gerüchteküche bereits im Mai mit ihrem Solo-Auftritt auf dem Festival an. Laut "The Sun" sagte sie: "Alle Spice Girls würden gerne Glasto spielen, das ist die Wahrheit. Wie ich dem Publikum sagte, als ich ein paar Spice-Girls-Songs sang: 'Ein bisschen Aufwärmen für nächstes Jahr?'" Damals erklärte sie bereits, dass eine große Ankündigung bevorstehe.

Neben der Reunion liegen offenbar weitere Spice-Girls-Pläne in der Schublade: Es könnte eine TV-Dokumentation mit noch nie zuvor gesehenem Filmmaterial geben. Angeblich seien Netflix und Apple TV daran interessiert, sich die Rechte zu sichern.

Mit "Wannabe" wurden sie weltberühmt

Die Band wurde 1994 gegründet und erreichte 1996 mit ihrer Debütsingle "Wannabe" in 37 Ländern Platz ein. Ihre ersten sechs Singles landeten ebenfalls auf Platz eins. Die Spice Girls wurden zum Symbol des Feminismus der 90er-Jahre. Geri Horner gab jedoch 1998 auf, im Jahr 2000 legte die ganze Band eine Pause ein. Alle Sängerinnen starteten Solokarrieren. 2007 trafen sie sich kurzzeitig zu einer weltweiten Tournee wieder, wobei die Tickets für ihren Londoner O2-Auftritt innerhalb von zwei Minuten ausverkauft waren. Fünf Jahre später traten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London auf. 2019 ging es ohne Beckham auf eine Tour durch Großbritannien.