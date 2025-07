Tom Jones: Absage kurz vor Konzert in Bremen

Tom Jones sollte am heutigen Dienstagabend sein letztes Deutschlandkonzert geben. Doch nur wenige Stunden vor dem fallenden Vorhang sagte er die Show ab und teilte eine Erklärung in den sozialen Medien.

"Hallo an alle Fans aus Bremen": Diese Worte konnte Tom Jones (85) am heutigen Dienstag nicht wie geplant auf der Bühne seines Deutschland-Konzerts in der Hansestadt ins Mikrofon hauchen. Stattdessen sendete er sie . Nur wenige Stunden vor seinem Auftritt hat der walisische Sänger seine Show aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

"Leider muss ich meine Show heute Abend verschieben, da ich mir eine Infektion der oberen Atemwege zugezogen habe, die Behandlung und Ruhe erfordert", teilt er seiner Community mit. "Ich weiß, dass dies wirklich enttäuschend ist und Ihnen allen Unannehmlichkeiten bereiten wird, und das tut mir sehr leid", findet der "Sex Bomb"-Sänger entschuldigende Worte.

Der Grammy-Preisträger verspricht, seinen deutschen Anhängern ein Ersatz-Konzert in der kommenden Woche: "Die Show findet jetzt am Montag, 28. Juli statt, also freue ich mich darauf, Sie dann zu sehen. Alle Tickets bleiben für das verschobene Datum gültig. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. In Liebe, Tom", verabschiedet er sich.

Letztes Konzert in Deutschland

Tom Jones ist derzeit auf seiner "Ages & Stages"-Tournee durch Großbritannien und Europa. Das Konzert in Bremen sollte sein letzter Auftritt in Deutschland sein. Mehr Details zu seiner gesundheitlichen Verfassung gibt es nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kult-Musiker Konzerte aus gesundheitlichen Gründen verschiebt. Im Jahr 2022 musste er sich mit einer viralen Kehlkopfentzündung krankmelden. Damals dementierte er mit einer Nachricht Gerüchte, er sei vor einem geplanten Auftritt kollabiert: "Ich bin zu keiner Zeit irgendwo 'zusammengebrochen', das ist ein reines Gerücht. Hoffentlich legt sich die Entzündung bald, denn ich freue mich darauf, meine wunderbare Sommertournee fortzusetzen." Später im selben Jahr gab Jones bekannt, dass er eine zweite Hüftoperation hatte.