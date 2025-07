Das Tollwood Festival 2025 ist in vollem Gange. Viele Konzerte sind bereits ausverkauft – die AZ hat den Überblick. Auch darüber, wer 2026 spielt

Das Musikprogramm in der Tollwood Musik-Arena bietet immer eine ganz besondere Mischung von jungen Stars und etablierten Künstlern. Und wer seine Lieblingsbands in der einmaligen Zeltatmosphäre erleben will, muss sich häufig beeilen. Am schnellsten verkauften sich in diesem Jahr die Tickets für Berq, dessen Konzert am 29. Juni schon seit Monaten ausverkauft ist.

Singer-Songwriterin Lea spielt am (19. Juli). Auch für ihr Konzert gibt es keine Tickets mehr. © dpa

Die Konzerte von Meute (3. Juli) Element of Crime (10. Juli) sind ausverkauft, ebenso der Auftritt der österreichischen Rocker von Wanda (11. Juli), der Lokalmatadoren der Spider Murphy Gang (13. Juli) und der Deutsch-Pop-Sängerin Lea (19. Juli).

Für Patti Smith (14. Juli) gibt es noch Karten.

Ebenso für die Auftritte der beiden Lokalmatadore Ennio (6. Juli) und Willy Astor. Der Wortakrobat vom Hasenbergl gestaltet am 5. Juli gleich zwei Programme: Um 14:30 Uhr gibt er ein Kinderkonzert, um 19 Uhr dann zum 40-jährigen Bühnenjubiläum "das Beste aus allen Programmen".

Per Gessle hat für Roxette nun Lena Philipsson verpflichtet. Ihr Tollwood-Konzert am 23. Juni ist ausverkauft. © Fredrik Etoall

2026 kommen Oimara, Polt und LaBrassBanda

Auch das kommende Jahr hat es in sich. Tollwood hat schon acht von 32 möglichen Abenden für 2026 verkündet. Karten sind bereits erhältlich für Bosse (21. Juni 2026), Pizzera & Jaus (25. Juni 2026), Oimara & Freind (26. Juni 2026), Milano (3. Juli 2026), LaBrassBanda (4. Juli 2026), Versengold (11. Juli 2026) sowie für Gerhard Polt und die Wellbrüder (12. Juli 2026). Neu hinzugekommen ist der Auftritt von Rainhard Fendrich. Der Österreicher feiert am 6. Juli 2026 in der Musik-Arena sein 45-jähriges Bühnenjubiläum.

Die Tickethotline ist unter 089/3838 500 zu erreichen (montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 15 Uhr).