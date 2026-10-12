Der Vorverkauf für die Konzerte in der Tollwood-Musikarena hat für 2027 bereits begonnen. Und für so manche Konzerte muss man sich unbedingt beeilen.

Was bietet das Tollwood 2027? Unter anderem eine Abschiedstournee von Dieter Thomas Kuhn - wer dabei sein will, muss wohl schnell sein.

Das Tollwood-Sommerfest 2026 endete am 19. Juli mit einem Konzert von Deep Purple. 32 Konzerte in der Musik-Arena begeisterten insgesamt rund 155.000 Fans. Aber hinter den Kulissen wird schon fieberhaft am Programm gearbeitet, das 2027 in der Musik-Arena stattfinden soll.

Jetzt auch in München: 80.000 Tickets für Kuhn-Abschiedstour bereits verkauft

Scheibchenweise veröffentlicht Tollwood die Ergebnisse: 16 Acts stehen schon fest, für die meisten kann man bereits Tickets erwerben: Am 18. Juli gibt es einen ganz besonderen Abend: Dieter Thomas Kuhn & Band, die schon etliche Tollwood-Schlager-Partys gefeiert haben, kommen natürlich auch auf ihrer Abschiedstour in die Musik-Arena. Innerhalb weniger Tage haben sich über 80.000 Fans ihre Tickets für die großen Abschieds-Shows 2027 gesichert, darunter zwei Shows in der über 20.000 Zuschauer fassenden Berliner Waldbühne, die sofort ausverkauft waren. Nun gibt es dort ein Zusatzkonzert. Bei Tollwood aber gibt es normalerweise keine Zusatzshow. Interessenten sollten sich daher beeilen. Denn für die Musik-Arena gibt es nur 5500 Tickets. Der Vorverkauf für die Dieter-Thomas-Kuhn-Show "Und dann sagt man sich Goodbye" beginnt am 14. Oktober bei Eventim.

Dieter Thomas Kuhn feiert am 18. Juli Abschied in der Musik-Arena. © Martina Wörz

Der von der Kunstfreiheit gedeckte Danger Dan spielt am 1. Juli 2027 in der Musik-Arena. Mit seinem neuesten Lied landete er in den Schlagzeilen, weil er seine Augenkrankheit öffentlich macht. "Ich seh’ noch alles vor mir, hör’ wie der Arzt mir sagte: Von dieser Krankheit wird man blind.“ So beginnt sein Song "Dass es hier so schön ist“. In seinem Newsletter ging der Musiker näher darauf ein: "Ich leide an der seltenen Augenerkrankung Retinitis pigmentosa, bei der mein Sehvermögen nach und nach verloren geht."

Simply Red mit Sänger Michael Hucknall spielen am 26. Juni auf dem Tollwood. © Axel Heimken/dpa

Von Zartmann bis Sarah Connor

Neben Danger Dan sind außerdem weitere Acts für das Sommer-Tollwood 2027 bekannt gegeben worden. So spielen Heavysaurus am 20. Juni ihren Dino-Metal für die ganze Familie. Es folgen Saltatio Mortis & Warkings am 25. Juni. Simply Red spielen am 26. Juni. Dicht & Ergreifend aus Niederbayern spielen am 2. Juli, Querbeat erobern am 3. Juli 2027 das Musikzelt.

Sarah Connor kennt und liebt die Tollwood-Atmosphäre und spielt dort wieder am 9. Juli. © Carsten Koall/dpa

Auch die Tollwood-Dauerbrenner Schmidbauer & Kälberer sind natürlich wieder dabei: Sie haben sich für das kommende Jahr die Münchner Band Dreiviertelblut eingeladen und spielen am 4. Juli in der Musik-Arena. Der Berliner Indie-Rapper Zartmann spielt am 7. Juli. Sarah Connor kennt und liebt Tollwood, sie hat für den 9. Juli 2027 ihren Auftritt angekündigt.

Joe Bonamassa & Marc Broussard begeistern Gitarrenfans am 12. Juli 2027. Amy Macdonald spielt am 13. Juli und Matthias Reim bringt am 14. Juli den deutschen Schlager in die Musik-Arena. Die österreichische Band Wanda spielt am 16. Juli. Mit der einzigartigen Kombination aus treibendem Techno und expressivem Brass-Sound kommt die Techno Marching Band Meute zurück in die Musik-Arena: am 17. Juli 2027. Kool Savas spielt am 19. Juli 2027.

Wer bei einem der Konzerte dabei sein will, sollte sich beeilen, denn viele Tollwood-Konzerte sind schnell ausverkauft. Karten gibt es unter der Ticket-Hotline 089-38 38 50 0, der Kartenversand ist kostenlos.