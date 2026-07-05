Tollwood 2027: Diese Stars kommen nach München

Der Vorverkauf für die Konzerte in der Tollwood-Musikarena hat für 2027 bereits begonnen. Und für manche Konzerte sollte man sich auch beeilen.

Die Sängerin Sarah Connor spielt am 9. Juli 2027 in der Musik-Arena auf dem Tollwood.

Carsten Koall (dpa) 2 Die Sängerin Sarah Connor spielt am 9. Juli 2027 in der Musik-Arena auf dem Tollwood.

Das Tollwood-Sommerfest 2026 endet am 19. Juli mit einem schon seit Monaten ausverkauften Konzert von Deep Purple. Aber hinter den Kulissen wird fieberhaft am Programm gearbeitet, das 2027 in der Musik-Arena stattfinden soll. Und für sieben Acts kann man bereits Tickets erwerben: Kool Savas spielt am 19. Juni 2027. Dicht & Ergreifend, die coolste Band Niederbayerns, folgen am 2. Juli 2027 und Querbeat erobern am 3. Juli 2027 das Musikzelt. Sarah Connor kennt und liebt Tollwood, sie hat für den 9. Juli 2027 ihren Auftritt angekündigt.

Dicht & Ergreifend spielen am 2. Juli 2027 auf demTollwood Sommerfestival © Leon Zarbock

Joe Bonamassa & Marc Broussard begeistern Gitarrenfans am 12. Juli 2027. Matthias Reim bringt am 14. Juli den deutschen Schlager in die Musik-Arena. Wer bei einem der Konzerte dabei sein will, sollte sich beeilen, denn viele Tollwood-Konzerte sind schnell ausverkauft. Karten gibt es unter Ticket-Hotline 089-38 38 50 0, der Kartenversand ist kostenlos.