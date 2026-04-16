Elf Tollwood-Konzerte sind bereits ausverkauft - und bei etlichen Stars gibt es nur noch wenige Tickets

In zwei Monaten beginnt das Sommer-Tollwood im Olympiapark. In der Musik-Arena gibt es dann zwischen dem 19. Juni und 19. Juli insgesamt 32 Konzerte.

Das musikalische Spektrum ist breit gefächert von der noch 15-jährigen Zahide bis hin zu Altstars wie den Sex Pistols, Foreigner, Deep Purple oder Beat, die Songs von King Crimson aufführen.

Doch Musikfans, die für den Sommer planen, sollten sich beeilen, Tollwood vermeldet schon elf ausverkaufte Shows: Keine Tickets gibt es mehr für die österreichischen Musikkabarettisten Pizzera & Jaus (25. Juni) und für Austropop-Legende (Rainhard Fendrich (5. Juli). Wie zu erwarten war, sind auch die Tickets für das 50-jährige Jubiläum von Foreigner (2. Juli) schnell weg gewesen, auch die Fans von LaBrassBanda (4. Juli) haben zügig zugeschlagen.

Für das Konzert von Haindling am 14. Juli gibt es nur noch wenige Karten. © Kick Film

Am 12. Juli gibt es gleich zwei ausverkaufte Veranstaltungen in der Musik-Arena, erst mit dem Checker Tobi (14 Uhr) und dann mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern (19.30 Uhr). ZAZ, der französische Wirbelwind mit Tollwooderfahrung hat ebenso treue Fans (16. Juli) wie Wincent Weiss (18. Juli) und Deep Purple (19. Juli), alle diese Konzerte sind bereits ausverkauft.

Keine Karten mehr gibt es für die Sportfreunde Stiller, obwohl sie ihr 30-jährigens Bandjubiläum sechs Wochen vor ihrem Tollwood-Auftritt (1. Juli) auch noch in der Olympiahalle feiern. Und Nesthäkchen Zahide (28. Juni) hat sich wie erwartet als Publikumsmagnet der jüngsten Zielgruppe entpuppt. Für den Auftritt der dann 16-Jährigen gibt es ebenfalls keine Karten mehr.

Für Deep Purple am 19. Juli gibt es keine Karten mehr. © Jim Rakete

Das für Anfang Juli angekündigte Konzert von Milano fällt auf dem Tollwood aus, der Künstler geht nach geänderten Plänen erst im Herbst auf Tour und spielt dann am 19. November im Zenith. Dort gelten auch die für Tollwood erworbenen Karten.

Und die Fans von Alvaro Soler (20. Juni), Deine Freunde (27. Juni), Jovanotti (9. Juli), Parov Stellar und Schiller (10. Juli) und Haindling (14. Juli) sollten jetzt schnell handeln: Für alle diese Konzerte gibt es nur noch wenige Karten.