Tollwood 2026: So unterschiedlich sind die Ticketpreise – ein Act überrascht besonders

Die Kassen für das Tollwood Sommerfestival sind bereits eröffnet. Die AZ hat sich die Preise einmal genauer angesehen. Deep Purple sind zum Beispiel fast doppelt so teuer wie LaBrassBanda. Und: Es gibt ein echtes Schnäppchen.

Der Konzertsommer in der Tollwood Musik-Arena ist immer etwas Besonderes. Die AZ hat vorab schon einen Blick auf das Line-up und die Preise geworfen.

Die Legenden des Hardrocks beschließen den Konzertreigen in der Musik-Arena am 19. Juli 2026, der mit dem Auftritt von Alvaro Soler am 20. Juni beginnt. Noch sind nicht alle der 32 möglichen Konzerte in der Musik-Arena benannt, aber zwei Gigs sind schon ausverkauft: Am Nachmittag des 12. Juli bespaßt Tobi Krell sein junges Publikum, am Abend des gleichen Tages spielen Gerhard Polt und die Well Brüder, für beide Auftritte gibt es keine Karten mehr.

Tollwood bemüht sich immer, die Konzerte erschwinglich zu halten, aber der Markt hat hier enge Grenzen gesetzt, wie Pressesprecherin Stefanie Kneer sagt. Denn die meisten Acts, vor allem die internationalen, sind auf großer Tournee und machen für Tollwood auch keine Sonderkonditionen. Die Tickets kosten auf einer Tour überall nahezu das gleiche.

Deep Purple spielen am 19. Juli in der Musik-Arena. © Jim Rakete

Dass nun Deep Purple die höchsten Ticketpreise abrufen, nämlich 92,40 Euro (inklusive Gebühren) ist ihrem Legendenstatus geschuldet und wird die Münchner Fans nicht abschrecken. Wann hat man sonst die Gelegenheit, die Band abseits der Olympiahalle zu hören?

Musik-Arena: Bessere Akustik als im Zenith

Die Musik-Arena ist mit 5500 möglichen Zuschauern zwar ähnlich groß wie das Zenith, aber atmosphärisch und akustisch wesentlich besser.

Foreigner spielen am 2. Juli 2026 © Krishta Abruzzini

Die Preisgestaltung von Foreigner mit 82,60 sorgt schon eher für Stirnrunzeln. Die Band begeht zwar ihren 50. Geburtstag auf dem Tollwood, allerdings steht kein einziges Gründungsmitglied am 2. Juli auf der Bühne der Musik-Arena. Despektierlich könnte man also von einer Tribute-Band sprechen, die Evergreens wie "I Want to Know What Love Is" oder "Juke Box Hero" spielt.

Tollwood-Urgesteine mit erstaunlicher Liste an Bühnengästen

In diesem Kontext geradezu sympathisch günstig sind LaBrassBanda (4. Juli), die mit 49,50 Euro als einzige Band unter der 50-Euro-Schwelle bleiben. Das 45-jährige Bühnenjubiläum von Rainhard Fendrich hingegen (5. Juli) schlägt mit 74,80 Euro zu Buche. Selbst der bayerische Shooting-Star Oimara (26. Juni) kostet mit 54,90 Euro ein Bier mehr als LaBrassBanda.

LaBrassBanda spielen am 4. Juli bei Tollwood. © Dietmar Hurnaus

Die Tollwood-Urgesteine Schmidbauer und Kälberer bieten für ihre Show am 15. Juli eine ganz erstaunliche Liste an Bühnengästen auf: Mit dabei sind Stoppok, Inga Rumpf, Hannes Ringlstetter und Wolfgang Niedecken. Da wirken die 57 Euro Eintritt gleich wie ein Schnäppchen.