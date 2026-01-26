Das Tollwood Festival vermeldet schon neun ausverkaufte und ein verschobenes Konzert.

In knapp fünf Monaten beginnt das Sommer-Tollwood im Olympiapark. In der Musik-Arena gibt es dann zwischen dem 19. Juni und 19. Juli insgesamt 32 Konzerte.

Das musikalische Spektrum ist breit gefächert von Wincent Weiss bis hin zu den Sex Pistols, alterstechnisch reicht die Spanne von der dann 16-jährigen Zahide bis zu Deep Purple, deren Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover schon die 80 erreicht haben.

Doch Musikfans, die für den Sommer planen, sollten sich beeilen, Tollwood vermeldet schon neun ausverkaufte Shows: Keine Tickets gibt es mehr für die österreichischen Musikkabarettisten Pizzera & Jaus (25. Juni) und für Austropop-Legende (Rainhard Fendrich (5. Juli). Wie zu erwarten war, sind auch die Tickets für das 50-jährige Jubiläum von Foreigner (2. Juli) schnell weg gewesen, auch die Fans von LaBrassBanda (4. Juli) haben zügig zugeschlagen.

Ausverkauft: Wincent Weiss singt am 18. Juli. © Uwe Anspach/dpa

Am 12. Juli gibt es gleich zwei ausverkaufte Veranstaltungen in der Musi-Arena, erst mit dem Checker Tobi (14 Uhr) und dann mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern (19.30 Uhr). ZAZ, der französische Wirbelwind mit Tollwooderfahrung hat ebenso treue Fans (16. Juli) wie Wincent Weiss (18. Juli) und Deep Purple (19. Juli), alle diese Konzerte sind ausverkauft.

Auch bei den Sportfreunden Stiller wird es eng, obwohl sie ihr 30-jährigens Bandjubiläum sechs Wochen vor ihrem Tollwood-Auftritt (1. Juli) auch noch in der Olympiahalle feiern.

Ausverkauft: Deep Purple spielen am 19. Juli. © V. Flauraud/dpa

Das für Anfang Juli angekündigte Konzert von Milano fällt auf dem Tollwood aus, der Künstler geht nach geänderten Plänen erst im Herbst auf Tour und spielt dann am 19. November im Zenith. Dort gelten auch die für Tollwood erworbenen Karten.