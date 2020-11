The Weeknd wird Halbzeitshow des Super Bowls rocken

The Weeknd wird die Hauptattraktion in der Halbzeitshow des 55. Super Bowls sein. Das gab der Kanadier stolz via Instagram bekannt.

12. November 2020 - 23:03 Uhr | (stk/spot)

Christian Bertrand / Shutterstock.com The Weeknd wird im kommenden Jahr in der Halbzeitshow des 55. Super Bowls performen.

Große Ehre für den Kanadier Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd (30, ): Wie der R&B-Musiker , wird er beim Super Bowl im kommenden Jahr dem zu erwartenden Milliardenpublikum als Hauptakt der Halbzeitshow einheizen. "Werde auf der ikonischen Bühne performen. Man siehts ich am 7.2.2021", schreibt The Weeknd zu einem Bild von sich. Zuletzt hatte es immer wieder Berichte gegeben, wonach das Endspiel der US-amerikanischen American-Football-Profiliga wegen Corona verschoben werden könnte. Diesen Gerüchten scheint die offizielle Bestätigung des Auftritts nun jedoch zu widersprechen. The Weeknd wird bei der 55. Ausgabe des NFL-Finales somit in die Fußstapfen von Jennifer Lopez (51) und Shakira (43) treten, die in diesem Jahr die traditionell epochale Halbzeitshow spielen durften.