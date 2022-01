The Weeknd: Neues Album erscheint schon sehr bald

Mit einem einminütigen Clip hat The Weeknd das Erscheinungsdatum seines neuen Albums "Dawn FM" bekannt gegeben. Es soll bereits in Kürze erscheinen.

Bereits an diesem Freitag wird das neue Album von The Weeknd (31) erscheinen. mit einem einminütigen Video bekannt gegeben. Die Platte trägt den Titel "Dawn FM" und wird somit ab dem 7. Januar erhältlich sein.

In dem Clip kündigt er ein "neues akustisches Universum" an, in dem The Weeknd offenbar auch Hilfe von einigen Kollegen bekommt. Denn in dem Video werden die Namen von Schauspieler Jim Carrey (59), Musikproduzent Quincy Jones (88), Musiker Oneohtrix Point Never (39) sowie den Rappern Lil Wayne (39) und Tyler, the Creator (30) aufgelistet.

Wie bei einer Radioansage ist in dem Clip zudem zu hören: "Sie hören nun 103.5 Dawn FM. Sie waren viel zu lange im Dunkeln. Es ist Zeit, ins Licht zu schreiten und Ihr Schicksal mit offenen Armen zu empfangen." Was diese Anspielung auf den Albumtitel genau bedeuten soll, wird sich dann wohl mit dem Erscheinen der Platte klären.

Tour ab Sommer 2022

Ab Sommer 2022 , die ihn um die ganze Welt führen soll. Die Tournee sollte Anfang 2022 starten, wurde jedoch im Oktober verschoben. Vor der Verschiebung waren auch mehrere Konzerte in Deutschland im Herbst geplant.