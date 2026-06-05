The Weeknd 2026 live in München: Infos zu Tickets, Setlist, Vorband und Anfahrt

Der kanadische Weltstar The Weeknd ist aktuell auf seiner "After Hours Til Dawn"-Stadiontour unterwegs. Im Juni gibt er gleich drei Konzerte in München. Die wichtigsten Infos zu den Gigs in der Allianz Arena.

Knapp drei Jahren nach seinem letzten Konzert in München, gibt sich der kanadische Weltstar The Weeknd, so der Künstlername von Abel Makkonen Tesfaye, im Rahmen seiner spektakulären "After Hours Til Dawn"-Stadiontour wieder einmal die Ehre in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wann spielt The Weeknd in München?

Gleich dreimal wird The Weeknd im Jahr 2026 in München auftreten, und zwar am 25., 26. und 27. Juni. Doch statt im Olympiastadion, wie bei seinem letzten Konzert, tritt der kanadische Ausnahmekünstler mit seiner außergewöhnlichen Mischung aus R’n’B, Pop und elektronischen Klängen diesmal in der Allianz Arena im Münchner Norden auf.

The Weeknd in München: Gibt es noch Tickets?

Für die Konzerte von The Weeknd in der Münchner Allianz Arena sind derzeit bei Eventim keine Tickets mehr erhältlich. Allerding gibt es vereinzelt Karten im dortigen Fansale. Auch bei Ticketmaster sind Anfang Juni für alle drei Konzerte noch vereinzelt Tickets im Resale erhältlich (ab 102,93 Euro). Zudem sind noch VIP Packages zu haben, da geht der Preis bei 339,50 Euro los (Stand. 5. Juni)

Welche Band spielt im Vorprogramm von The Weeknd in München?

Im Vorprogramm der drei Münchner Konzerte von The Weeknd wird der US-amerikanischer Rapper Playboi Carti auf der Bühne stehen. Sein Gig wird etwa 45 Minuten dauern.

Setlist: Welche Songs wird The Weeknd in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der "After Hours Til Dawn"-Stadiontour wird The Weeknd in München mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Songs spielen.

Baptized in Fear

Open Hearts

Wake Me Up

After Hours

Starboy

Heartless

Faith

Cry for Me

I Can't Fucking Sing

São Paulo (with Anitta)

Rio

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can't Feel My Face

Lost in the Fire

Timeless

Often

Given Up on Me

I Was Never There

The Hills

Creepin'

Niagara Falls

One of the Girls

Stargirl Interlude

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

Wicked Games

Call Out My Name

The Abyss

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Without a Warning

House of Balloons

Moth to a Flame

Abel Makkonen Tesfaye, so der bürgerliche Name von The Weeknd, wird am 25., 26. und 27. Juni 2026 in der Münchner Allianz Arena auf der Bühne stehen. © IMAGO/mpi04

Außer München: Wo tritt The Weeknd 2026 noch in Deutschland auf?

Nach seinen drei Konzerten in München wird The Weeknd im Rahmen seiner "After Hours Til Dawn"-Stadiontour noch drei weitere Gigs in Deutschland geben. Der Kanadier wird am 30. und 31. Juli sowie am 1. August zu Gast im Frankfurter Deutsche Bank Park sein.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.