The Rolling Stones werden Charlie Watts auf der Bühne Tribut zollen

The Rolling Stones planen Berichten zufolge, dem verstorbenen Bandmitglied Charlie Watts während ihrer Tournee im nächsten Monat auf der Bühne ihren Respekt zu zollen.

Die Rolling Stones "werden Charlie Watts auf der Bühne Tribut zollen, wenn sie ihre Tournee im nächsten Monat fortsetzen". unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle. Der britische Musiker war am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auftritt am 26. September in St. Louis

Die verbleibenden Mitglieder der Kultband - Mick Jagger (78), Keith Richards (77) und Ronnie Wood (74) - seien am Boden zerstört, heißt es. Die Tournee solle dennoch fortgesetzt werden. "Er war wie ein Bruder für sie, aber sie wissen, dass er den Gedanken gehasst hätte, dass sie die Shows absagen", so die Quelle. Entsprechend soll die "No Filter"-Tour am 26. September in St. Louis, Missouri, fortgesetzt werden.

Erst Anfang August hatten die Stones bekannt gegeben, dass Watts aus gesundheitlichen Gründen nicht bei der Tour im Herbst dabei sein werde.

Der Tod des Schlagzeugers war am Dienstag bekannt gegeben worden, , Charlie Watts sei "friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Watts hatte sich 1963 der damals jungen Band angeschlossen, nachdem er Jagger, Richards und Brian Jones (1942-1969) beim Spielen in Rhythm and Blues Clubs kennengelernt hatte. Er wirkte auf allen Studioalben der Band mit und galt als einer der besten Schlagzeuger aller Zeiten.