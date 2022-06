The Rolling Stones sagen Konzert ab: Mick Jagger mit Corona infiziert

Mick Jagger hat sich krankgemeldet. Der Frontmann der Rolling Stones hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Konzert in Amsterdam ist kurzfristig abgesagt worden.

Die Rolling Stones melden sich mit schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans. Das für Montag (13. Juni) geplante Konzert in Amsterdam ist kurzfristig abgesagt worden. Der Grund: Frontmann Mick Jagger (78) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Laut Mitteilung der Band, , zeigte der Sänger bei der Ankunft in der Johan-Cruyff-Arena Symptome und ließ sich daraufhin testen.

bezieht Jagger ebenfalls Stellung und entschuldigt sich für die Absage des Gigs: "Ich bin leider positiv auf Covid getestet worden. Wir bemühen uns, den Termin so schnell wie möglich zu verschieben und so schnell wie möglich zurückzukommen. Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis."

Steht die Tour auf der Kippe?

Wie es mit den Konzerten im Rahmen der aktuellen Stones-Tournee weitergeht, bleibt vorerst offen. Am kommenden Freitag ist ein Auftritt in Bern geplant, in der kommenden Woche geht es in Mailand weiter. Ende des Monats treten die Rolling Stones in London auf. Im Juli sind Termine in Frankreich, Belgien, Österreich, Deutschland und Schweden angesetzt.