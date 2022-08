"The Queens Remix": Madonna und Beyoncé machen gemeinsame Sache

Beyoncés neues Album "Renaissance" sorgte in den vergangenen Wochen für Aufsehen. Jetzt hat die Sängerin einen neuen Remix zu ihrem Song "Break My Soul" veröffentlicht. Darauf ist keine Geringere als Madonna zu hören.

Die Queens der Musikwelt haben sich zusammengetan: Beyoncé (40) hat zu ihrem Song "Break My Soul" aus ihrem neuen Album "Renaissance" einen Remix veröffentlicht, in dem die Stimme von Madonna (63) zu hören ist. In einem Instagram-Post veröffentlichte Madonna des Songs. Dazu schrieb sie: "Leg dich nicht mit den Queens an."

In "Break My Soul (The Queens Remix)" sind Auszüge aus Madonnas "Vogue" integriert. Beyoncé hatte zuvor bereits "Break My Soul"-Remixes mit Will.i.am (47), Honey Dijon (54), Terry Hunter und Nita Aviance veröffentlicht.

"Renaissance" in der Kritik

Zuletzt sorgte ihr Ende Juli veröffentlichtes Album für Aufsehen, da die 40-Jährige zwei Songs darauf nachträglich bearbeitet hat. Nachdem sie das Lied "Heated" aufgrund eines beleidigenden Ausdrucks geändert hat, musste auch der Song "Energy" dran glauben. Er bindet eine Anspielung auf den bekannten Kelis-Hit "Milkshake" aus dem Jahr 2003 subtil ein. Kelis (42) soll darüber nicht in Kenntnis gesetzt oder um Erlaubnis gebeten worden sein. Die Stelle mit dem "La la la la"-Refrain wurde aus dem Song entfernt.