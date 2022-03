"The Chromatica Ball"-Tour: Lady Gaga kommt nach Deutschland!

Lady Gaga kommt nach Deutschland! Ihre "The Chromatica Ball"-Stadion-Tour feiert im Juli 2022 in Düsseldorf ihre Premiere.

Lady Gaga (35) hat ihre Daten für die "The Chromatica Ball"-Stadion-Tour bestätigt. Der US-amerikanische Popstar wird 2022 in insgesamt 14 verschiedenen Stadien auftreten, Zur Freude aller deutschen Fans startet die Tour am 17. Juli 2022 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Zahlreiche Presale-Aktionen beginnen bereits ab dem 9. und 10. März. Der offizielle Ticketverkauf startet am 14. März um 10 Uhr.

Anschließend geht es für Lady Gaga weiter nach Stockholm (21. Juli), Paris (24. Juli), Arnhem (26. Juli) und London (29. und 30. Juli). Im August tritt sie zunächst in Toronto (6. August), Washington (8. August), New York (11. August) und Chicago (15. August) auf. Danach geht es in Boston (19. August), Dallas (23. August) und Atlanta (26. August) weiter. Fortgesetzt wird die Tour schlussendlich in San Francisco (8. September) und Los Angeles (10. September).

