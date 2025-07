"The Boss" ist zurück: Bruce Springsteen auf Platz 1 der Album-Charts

Bruce Springsteen landet mit "Tracks II: The Lost Albums" direkt auf Platz 1 der deutschen Album-Charts - sein elftes Nummer-eins-Album.

Bruce Springsteen während seiner "The Land of Hope and Dreams Tour".

Bruce Springsteen (75) hat es erneut an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Wie GfK Entertainment mitteilt, feiert der "Boss" mit der Sammlung "Tracks II: The Lost Albums" bereits sein elftes Nummer-eins-Album in Deutschland. Das umfangreiche Werk, das erst am 27. Juni erschienen ist, besteht aus sieben Platten mit insgesamt 83 Songs und gilt als eindrucksvolle Ergänzung seiner langen Karriere. Zusätzlich landet Springsteens Platte "Lost And Found: Selections From The Lost Albums" auf Platz fünf.

Auch andere gitarrenlastige Acts dominieren die aktuelle Rangliste der Album-Charts: Die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn sichert sich mit "Heimat" Platz zwei, Sodom belegen mit "The Arsonist" Rang vier. Für musikalische Abwechslung sorgt Singer-Songwriterin Lorde (28), die mit "Virgin" Platz drei erreicht.

Alex Warren bleibt an der Spitze der Single-Charts

In den deutschen Single-Charts hält sich Alex Warren (24) mit seiner Liebeshymne "Ordinary" zum fünften Mal in Folge auf Platz eins. Dahinter landet Überflieger Zartmann mit "Tau mich auf" auf Rang zwei. Bronze sichern sich die Rapper Jazeek (26) und Shindy (36) mit "Parfum".

Der 26-Jährige ist zudem ein zweites Mal in den Top 5 vertreten: Mit "Akon" belegt er Platz vier. Auf Rang fünf folgt "Show Me Love", eine Zusammenarbeit des Rappers WizTheMc (26) und den Musikern bees & honey.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt.