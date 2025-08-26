Taylor Swift: Nur fünf Vertraute durften ihr neues Album schon hören

Die Swifties weltweit warten gespannt auf das nächste Album von Taylor Swift, das im Oktober kommen soll. Und selbst einige Mitwirkende durften es bislang nicht komplett anhören, hat jetzt ein Insider verraten. Nur fünf Menschen soll die Sängerin ihre neuen Songs anvertraut haben.

Für ihr kommendes zwölftes Album "The Life of a Showgirl" soll Taylor Swift (35) strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, damit vorab nicht mehr Details als geplant an die Öffentlichkeit gelangen. Dazu gehört angeblich, dass bislang nur fünf Menschen das komplette Werk hören durften. Selbst Mitwirkende sollen keinen Zugriff auf das vollständige Ergebnis bekommen haben.

"Strenge Geheimhaltungsvereinbarungen"

"Jeder, angefangen von den Autoren, Produzenten, Studiotechnikern und Studiopraktikanten, wurde einem strengen Überprüfungsprozess unterzogen, um sicherzustellen, dass man ihnen vertrauen konnte", . "Jeder musste strenge Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen und durfte seinen Beitrag nicht einmal mit Familie und Freunden besprechen. Sie möchte es für ihre Fans wirklich sicher aufbewahren." Deshalb habe sie auch nur fünf Personen aus ihrem engsten Kreis ihr in Schweden aufgenommenes Album vollständig anhören lassen, hieß es weiter.

Ihr Freund Travis Kelce (35) verriet in seinem Podcast "New Heights", dass er bereits in den Genuss von "The Life of a Showgirl" gekommen ist. Er deutete an, dass es sich um ein schnelleres Album für den Popstar handele, und schwärmte: "Ich hatte das Glück, jeden einzelnen Song hier zu hören, also weiß ich, dass es allesamt zwölf Kracher sind", sagte er. "Es ist viel fröhlicher und bietet viel mehr Spaß und Pop-Spannung. Ich denke, es ist definitiv eine komplette Kehrtwende im Vergleich zu vielen anderen Songs auf 'Tortured Poets'."

Travis Kelce und weitere vier Vertraute

Laut "Daily Mail" sind die anderen vier Eingeweihten Swifts langjähriger Presseagent Tree Paine, ein nicht namentlich genannter Studioingenieur sowie die schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback. Swifts enge Freundin Zoë Kravitz (36) durfte laut eigener Aussage immerhin einige "Teile" hören. "Es ist natürlich fantastisch. Keine Auslassungen", sagte die Schauspielerin .

Taylor Swift selbst hat mitgeteilt, dass ihr neues Album ganz anders sein wird als der Vorgänger "The Tortured Poets Department". "Das Leben ist optimistischer", erklärte sie im "New Heights"-Podcast und bemerkte, dass ihre neue Musik "vollkommen zu dem passt, wie sich mein Leben angefühlt hat". Die 35-Jährige betonte auch, ihr Ziel für "The Life of a Showgirl" sei es gewesen, "Melodien zu kreieren, die so ansteckend sind, dass man fast wütend darauf wird, und Texte, die genauso lebendig, aber klar und fokussiert und völlig gewollt sind." Das Album erscheint am 3. Oktober.