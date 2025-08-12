Taylor Swift löst Ansturm bei Album-Vorbestellung aus

Taylor Swift überrascht ihre Fans mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl". Die Nachfrage ist so hoch, dass Fans über eine Stunde warten müssen, um das Album auch nur vorbestellen zu können.

Taylor Swift (35) löst erneut einen riesigen Ansturm aus: Nachdem die Popsängerin am Dienstag ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" angekündigt hatte, stürmten Fans sofort den Online-Shop. Die Nachfrage war so groß, dass sich auf ihrer Webseite stundenlange Warteschlangen bildeten. Berichten zufolge mussten Fans mitunter über eine Stunde warten.

"Taylor Swifts Webseite hat eine stundenlange Warteschlange, um ihr neues Album 'The Life of a Showgirl vorzubestellen", schreibt etwa . Dabei ist zu der neuen Platte noch so gut wie gar nichts bekannt: Es handelt sich nur um eine "Pre-Pre-Order", da bisher weder das offizielle Release-Datum noch das Cover oder sonstige Details publik gemacht wurden. Aktuell werden eine CD mit Poster für 12,99 Dollar, eine Kassetten-Version für 19,99 Dollar und eine Vinyl-Ausgabe für 29,99 Dollar angeboten. Das Album soll vor dem 13. Oktober 2025 ausgeliefert werden.

Verkündung im Podcast-Trailer

Statt eines Covers ist bisher nur ein oranger Hintergrund mit einem grünen Schloss zu sehen, das symbolisieren soll, dass das echte Cover noch unter Verschluss ist. Swift ist dafür bekannt, ihren Fans immer wieder versteckte Botschaften und Hinweise auf ihre neuen Projekte zu hinterlassen.

Die Ankündigung des Albums erfolgte aber auch für sie auf ungewöhnliche Weise: für den Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason (37) holt Swift die verpixelte Platte aus einem Koffer. Der Post wurde bewusst um 12:12 Uhr am 12. des Monats veröffentlicht - passend zum zwölften Album.

Phänomen Taylor Swift

Derartige Anstürme auf ihre Musik sind für Swift längst nichts Neues mehr. Ihr letztes Album "The Tortured Poets Department" aus dem April 2024 wurde etwa innerhalb eines Tages so oft auf Spotify gestreamt wie kein anderes Album. Außerdem hielt es sich in Deutschland vier Wochen lang an der Spitze der Albumcharts. Alle 31 Lieder der Platte stiegen auch simultan in die Billboard Hot 100 ein, Platz 1 bis 14 waren durchgehend belegt. Insgesamt verkaufte sich das Album über fünf Millionen Mal.