Taylor Swift kündigt ihre neue Album-Version von "1989" an

Mitten in ihrer "The Eras"-Tour hat Taylor Swift eine freudige Überraschung für alle Fans: Swifties können ab Ende Oktober die neue Version von "1989" rauf und runter hören - inklusive neuer, bislang unveröffentlichter Songs.

Taylor Swift (33) hat mal wieder eine große Überraschung parat. Im Herbst dürfen sich Fans wieder auf neue, alte Musik der erfolgreichen Sängerin freuen. Wie sie ankündigte, steht die Neuaufnahme ihres Albums "1989" in den Startlöchern, um von den Swifties rauf und runter gehört zu werden. Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Release des Original-Albums.

"1989 (Taylor's Version)" steht in den Startlöchern

Zum Cover-Foto, das Swift lachend mit vom Wind verwehten Haaren zeigt, schrieb sie auf der Social-Media-Plattform: "Überraschung!! '1989 (Taylor's Version)' ist auf dem Weg zu euch!" Außerdem erklärte sie die besondere Bedeutung, die der ursprünglich im Oktober 2014 veröffentlichte Longplayer für sie hat: "Das Album '1989' hat mein Leben auf unzählige Arten verändert und es erfüllt mich mit Aufregung, bekannt zu geben, dass meine Version davon am 27. Oktober erscheinen wird."

Das kommende Album sei ihr persönlicher Favorit unter den Wieder-Aufnahmen, vor allem die fünf "From The Vault"-Songs (auf Deutsch: "Aus dem Tresor") seien einfach "so verrückt". Sie könne nicht glauben, dass diese damals zurückgelassen worden seien. Das Album könne jetzt bereits vorbestellt werden.

Wieder neue unveröffentlichte Songs zu erwarten

Bei ihrem Re-Recording-Projekt nimmt Taylor Swift aktualisierte Versionen ihrer sechs ersten Studio-Alben auf. Auf jedem neu veröffentlichten Album sind neben den bekannten Hits auch Songs zu finden, die es bei der ersten Veröffentlichung nicht mit auf die Platte geschafft hatten. Bislang hat Swift schon neue Versionen ihrer Alben "Fearless", "Speak Now" und "Red" als "Taylor's Version" veröffentlicht.

Hintergrund der neuen Versionen

Hintergrund der Neuaufnahmen ist ein langjähriger Rechtsstreit: Zwischen 2006 und 2017 war Swift bei dem Label Big Machine unter Vertrag und veröffentlichte dort ihre ersten sechs Alben. Mitte 2019 hatte Unternehmer Scooter Braun (42) das Label gekauft und sich so die Rechte an den Master-Aufnahmen von Swifts Songs gesichert. Danach entbrannte ein Streit darum. Angeblich wollten Braun und sein Partner Scott Borchetta (61) der Sängerin sogar verbieten, ihre alten Songs zu performen.