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Take That geht 2027 auf Tour: Ein Konzert in Bayern – aber nicht in München

2024 verzauberten Take That das Publikum beim Sommer-Tollwood in München. 2027 gehen die britische Band erneut auf Tour – und kommen im Sommer für ein einziges Konzert nach Bayern.
Andre Wagner
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Take That gehen 2027 auf Europa-Tournee und mache dabei einmal auch Halt in Bayern. (Archivbild)
Take That gehen 2027 auf Europa-Tournee und mache dabei einmal auch Halt in Bayern. (Archivbild) © Gonzales Photo/Kent Rasmussen/imago

Der Raiffeisen Kultursommer 2026 ist gerade erst vorbei, da sorgt die beliebte bayerische Konzertreihe bereits für den nächsten großen musikalischen Paukenschlag.

Am 23. Juli 2027 kommt niemand Geringeres als Take That nach Tüßling (Landkreis Altötting), um im dortigen Schlosspark ein Konzert zu geben. Noch in diesem Jahr wird die Band um Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen mit "Dreamers" ihr zehntes Studioalbum auf den Markt bringen.

Take That kommt 2027 für ein Konzert nach Bayern

2027 geht es dann auf große Europa-Tournee, deren aktueller Abschluss am 23. Juli im Rahmen des Raiffeisen Kultursommers 2027 im Tüßlinger Schlosspark stattfinden soll. Es ist übrigens das einzige Konzert, das Take That in Bayern geben wird.

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Neben den Songs ihres neuen Albums werden Take That unzählige Hits aus ihrer fast 40-jährigen Musikerkarriere im Gepäck haben, wie "Back for good", "Pray" oder "Relight my fire".

Tickets sind ab Mittwoch, 2. September 2026 (10 Uhr) im Artist Presale sowie ab Freitag, 4. September 2026 (10 Uhr) hier erhältlich!

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