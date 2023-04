Stromae unterbricht Tournee wegen gesundheitlicher Probleme

Der belgische Sänger Stromae unterbricht seine aktuelle Tournee bis Ende Mai wegen gesundheitlicher Probleme. Davon betroffen sind auch zwei Konzerte in Deutschland.

Der belgische Popsänger Stromae (38) hat aus gesundheitlichen Gründen alle seine Tourtermine bis Ende Mai abgesagt. Man wünsche dem Star gute Besserung und entschuldige sich bei den Fans, heißt es weiter. In dem Statement kommt auch der Künstler zu Wort. "Es erfüllt mich mit Traurigkeit, aber ich muss mir meine Grenzen eingestehen."

Er sei zu der Erkenntnis gekommen, dass sein derzeitiger Gesundheitszustand ihm das Touren nicht erlaube: "Umgeben von meiner Familie muss ich mir die Zeit nehmen, um gesund zu werden, damit ich wieder auftreten kann." Bereits in der vergangenen Woche sagte Stromae, der mit bürgerlichem Namen Paul van Haver heißt, sechs Termine ab. Zu den genauen medizinischen Gründen ist bislang nichts bekannt.

Von den Absagen sind auch zwei Deutschland-Konzerte betroffen. Eigentlich war geplant, dass Stromae am 10. Mai in Köln und am 12. Mai in Berlin auftreten wird. Darüber hinaus wurden die Tourstationen in Amsterdam, Toulouse, Basel, Genf, London, Rom und Lyon gecancelt. Ob die Termine nachgeholt werden oder ersatzlos ausfallen, steht bislang noch nicht fest. Ticketinhaber können sich das Geld ab sofort erstatten lassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sämtliche Stromae-Termine ab Juni sind bislang nicht betroffen.

Stromae brach 2015 Tournee wegen Angstzuständen ab

Der "Alors On Danse"-Sänger verkündete im November 2020 sein musikalisches Comeback. 2015 musste er wegen Angstzuständen, die ein Malariamedikament bei ihm auslösten, seine damalige Afrika-Tournee abbrechen. Anschließend mied er die Öffentlichkeit und erklärte 2017 in einem Interview, dass er immer noch unter Panikattacken leide. Damals hatte er Zweifel, jemals als professioneller Musiker zurückkehren zu können.

Stromae ist der Sohn einer belgischen Mutter und eines ruandischen Vaters, der 1994 dem dortigen Völkermord zum Opfer fiel. Der Künstler ist mit seiner Frau Coralie verheiratet, mit der er gemeinsam das erfolgreiche Modelabel Mosaert führt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2018 das Licht der Welt erblickte.

Hilfe bei Depressionen, Angstzuständen oder Suizid-Gedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111