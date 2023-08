Startet ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog noch einmal solo durch?

Bringt Agnetha Fältskog bald ein neues Album heraus? Die ABBA-Sängerin soll bei einer Plattenfirma unterschrieben haben. Auf ihrer neuen Instagram-Seite postet sie ein mysteriöses Video.

Startet Agnetha Fältskog (73) zwei Jahre nach dem ABBA-Comeback jetzt solo durch? Darauf deutet zumindest eine hin. Auf einem neu angelegten offiziellen Account ist seit Donnerstag ein kurzes Video zu sehen. Vor einem verschwommenem Hintergrund werden langsam einzelne Worte eingeblendet, die den Satz "Where Do We Go From Here?" ergeben. Auf Deutsch etwa: "Wie geht es jetzt weiter?". Der Titel eines neuen Songs? Oder gar eines ganzen Albums?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und tatsächlich: hat Agnetha Fältskog einen Vertrag bei dem Plattenlabel BMG unterschrieben. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist die Heimat von internationalen Stars wie Kylie Minogue (55) oder Lenny Kravitz (59). Es verwaltet zudem die Rechte an den Songs von zum Beispiel den Rolling Stones und David Bowie (1947-2016).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Neue Songs sollen fertig sein

Das erfolgreiche Comeback-Album "Voyage" (2021) von ABBA habe Agnetha Fältskogs Leidenschaft angeblich wieder entfacht. "Agnetha liebte es, wieder mit Abba im Studio zu sein, und das inspirierte sie dazu, ihre Solokarriere wieder in Gang zu bringen", so ein namentlich nicht genannter Insider zu "The Sun". "Nach einer langen Zeit der Arbeit an neuer Musik gibt es endlich ein Werk, das sie liebt und das zur Veröffentlichung bereit ist", so die Quelle weiter.

Agneta blickt auf eine lange Solokarriere zurück

Ein neues Album wäre bei Weitem nicht das erste Solowerk von Agnetha Fältskog. Bereits vor der Gründung von ABBA im Jahr 1972 und während der Zeit mit der Kultband veröffentlichte sie eigene Alben. Zwischen 1968 und 1975 erschienen fünf LPs in schwedischer Sprache, ein paar Lieder sang sie auch auf Deutsch.

Nach der Auflösung von ABBA veröffentlichte Agnetha Fältskog zwischen 1983 und 1987 drei englischsprachige Alben. Ihr bisher letztes Solo-Album "A" erschien 2013.