Stargast bei Spendengala: Helene Fischer bringt "Licht ins Dunkel"

Nahezu jeder deutsche Veranstalter will sie, aber Österreich hat sie - erneut: Schlagerqueen Helene Fischer tritt in der kommenden Woche bei einer Spendengala in Wien auf.

11. November 2022 - 12:40 Uhr | (eee/spot)

Fans von Helene Fischer dürfen sich schon bald über den nächsten Auftritt der Schlagersängerin freuen. © imago/osnapix

Schon Anfang Oktober hat Helene Fischer (38) im österreichischen Bad Hofgastein auf der Bühne gerockt. Kommende Woche tritt die Schlagerkönigin erneut im Nachbarland auf: Am 18. November ist sie der Stargast der "Gala für Licht ins Dunkel". Der österreichische Sender ORF2, der das Spektakel veranstaltet, überträgt die Show live ab 20:15 Uhr aus den Sofiensälen in Wien. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Von Sarah Connor bis DJ Ötzi Neben Fischer stehen dort weitere namhafte Musikgrößen auf der Bühne, Demnach treten etwa auch Sarah Connor (42), David Garrett (42), DJ Ötzi (51), Josh (36) und Melissa Naschenweng (32) auf. Kultur Royal

Der Sender erhofft sich von dem Staraufgebot erneut hohe Spendeneinnahmen für behinderte und sozial benachteiligte Kinder und Familien. Im vergangenen Jahr wurden mehr als drei Millionen Euro eingenommen.