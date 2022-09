Spotify-Charts: Meghans Podcast "Archetypes" immer noch an der Spitze

Die erste Ausgabe von Meghans neuem Podcast mit Serena Williams war ein erfolgreicher Aufschlag. Die zweite mit Mariah Carey ist es auch: Nach wie vor steht "Archetypes" in fünf Ländern an der Spitze der Podcast-Charts.

Der Podcast von Herzogin Meghan (41) stößt nach wie vor auf reges Interesse: "Archetypes" hält sich auch in der zweiten Woche in den Ländern Kanada, Neuseeland, Irland, Australien sowie im Vereinigten Königreich an der Spitze der Podcast-Charts.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der vergangenen Woche war "Archetypes" sogar in den USA und in Indien die Nummer eins, aktuell befindet sich der Podcast dort nun je auf Rang zwei. In der ersten Folge hatte Meghan ihre gute Freundin und Tennis-Star Serena Williams (40) zu Gast. In der zweiten Folge sprach Meghan mit Sängerin Mariah Carey (53).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Meghans nächster Gast: Mindy Kaling

Die wöchentliche Show wird von der Herzogin moderiert und produziert und hat das erklärte Ziel, "die Labels zu sezieren, zu erforschen und zu untergraben, die versuchen, Frauen zurückzuhalten", wie es im Trailer heißt. In der nächsten Folge wird die Autorin und Schauspielerin Mindy Kaling (43) mit Meghan sprechen. "Archetypes" ist exklusiv auf Spotify verfügbar.