Southside/Hurricane: Neue Bandwelle angekündigt

Die Zwillingsfestivals Southside und Hurricane sind zwar noch einmal auf 2022 verschoben worden - aber die Planung läuft weiter. Nun wurden weitere Bands im Programm für 2022 verkündet.

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben für ihre Events 2022 neue Bands und Headliner angekündigt. Neu im Line-up sind nun Martin Garrix, K.I.Z., Chvrches, Sam Fender, IDLES, Kat Frankie, Dermot Kennedy, Royals Blood, Tones and I, Killswitch Engage, JC Stewart, Holly Humberstone, Reignwolf, Inhaler, Press Club und The Lathums.

Da kommt noch was

Sie ergänzen das bisherige Programm der Festivals, das von Headlinern wie Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind oder The Killers angeführt wird. Das Line-Up ist damit aber noch lange nicht komplett, bei den neuen Bestätigungen handelt es sich lediglich um die zweite Bandwelle, .

Die Zwillings-Festivals finden vom 17. bis 19. Juni statt. Tickets, die für dieses Jahr gültig waren, können einfach für das Festival 2022 genutzt werden. Zudem gibt es bis zum 2. August für 199 Euro noch Tickets zu kaufen, bevor der Preis angehoben wird auf 219 Euro.