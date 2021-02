Solo-Single! Angelo Kellys Sohn Gabriel überrascht mit neuem Look

Musikfans dürfen sich über die erste Solo-Single von Gabriel Kelly freuen. Der Sohn von Angelo Kelly feiert sein Debüt mit einem neuen Look und einem persönlichen Hip-Hop-Song, den er mit Schwester Helen aufgenommen hat.

Gabriel Kelly (19) geht mit seinem ersten Solo-Release an den Start. Der älteste Sohn von Angelo Kelly (39) veröffentlicht am Freitag seine Single - eine Hip-Hop-Produktion, die er mit seiner jüngeren Schwester Helen (18) aufgenommen hat. Warum er sich für Deutschrap und nicht für den Kelly-typischen Folk entschieden hat?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Er habe mit "Sucht" etwas Neues wagen wollen, das "eben nicht zu dem Family-Programm" passe. "Meine Songs sind selbstgeschrieben und bei den Texten darf mir auch keiner unter die Arme greifen, da es persönlich bleiben soll", betont der 19-Jährige. Auch optisch unterscheidet sich das Geschwisterpaar von seinen prominenten Verwandten. Statt langer Mähne überraschen die beiden mit kahlrasierten Schädeln.

Dass Schwester Helen in seinem Solo-Debüt zu hören ist, sei anfangs gar nicht geplant gewesen. "Was witzig ist, ist, dass ich Helen zuerst nur als Demo-Sängerin im Lied hatte, da ich eine weibliche Stimme im Refrain brauchte, und Helen sang diesen netterweise von Irland aus ein. Es gefiel mir dann aber so gut, dass sie einfach im Song blieb", verrät Kelly dazu weiter.

Dramatisches Musikvideo

Die 18-Jährige ist auch in Gabriel Kellys zu sehen, das in "den imponierenden Gebäuden der Beelitzer-Heilstätten" gedreht wurde. "Die Kulisse diente als perfekter Schauplatz für die Abstraktheit und Hassliebe, die ich symbolisieren wollte. Durch all dies wurde die Thematik des Songs, also der Kampf gegen eine Abhängigkeit, nochmal verdeutlicht und dies gibt mir jetzt ein gutes Gefühl bei der Sache." Worum und um wen genau es sich in "Sucht" handelt, gibt Gabriel Kelly allerdings nicht preis.

Gabriel Kellys musikalische Fähigkeiten kommen nicht von ungefähr. Gemeinsam mit seinen Eltern Angelo und Kira Kelly (41) sowie seinen vier jüngeren Geschwistern veröffentlicht er bereits seit einigen Jahren Musik. Sie sind als Angelo Kelly & Family bekannt, einige ihrer Songs stammen aus Gabriels Feder.